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Компания «Этажи» может покинуть Тюмень

18 мая 2023, 04:05
Фото: 1MI

В компании «Этажи» задумались об уходе из Тюмени

Федеральная компания «Этажи», штаб-квартира которой находится в Тюмени, может в ближайшее время сменить место прописки. О своих планах по переносу штаб-квартиры в другой город сообщил генеральный директор компании Ильдар Хусаинов.
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Тюмень

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о переводе офиса компании из Тюмени в другой город. Причина — плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе.

«Задумался о переводе головного офиса компании из Тюмени в другой город. В последние несколько лет стало все сложнее вести бизнес в регионе. Раньше такого не было. Теперь многие вопросы теперь можно решить только на федеральном уровне. Инструменты поддержки плохо работают. А ведь не деньги нужны бизнесменам, а помощь в административных вопросах, создание среды, где предприниматель знает, что его ценят или хотя бы понимают. К сожалению, из Тюмени переехали многие компании, часть была продана», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем тг-канале.

По данным Audit-it.ru, компания «Этажи» на тюменском рынке работает с 2002 года. По итогам 2022 года выручка агентства снизилась на 2% и составила 394 миллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 21% — до 91 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали квартиры на вторичном рынке. За месяц стоимость «квадрата» увеличилась на 1,2%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Агентство недвижимости#Бизнес#Поддержка#Тюмень#Тюменская область
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