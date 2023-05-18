Компания «Этажи» может покинуть Тюмень

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о переводе офиса компании из Тюмени в другой город. Причина — плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе.
«Задумался о переводе головного офиса компании из Тюмени в другой город. В последние несколько лет стало все сложнее вести бизнес в регионе. Раньше такого не было. Теперь многие вопросы теперь можно решить только на федеральном уровне. Инструменты поддержки плохо работают. А ведь не деньги нужны бизнесменам, а помощь в административных вопросах, создание среды, где предприниматель знает, что его ценят или хотя бы понимают. К сожалению, из Тюмени переехали многие компании, часть была продана», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем тг-канале.
По данным Audit-it.ru, компания «Этажи» на тюменском рынке работает с 2002 года. По итогам 2022 года выручка агентства снизилась на 2% и составила 394 миллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 21% — до 91 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали квартиры на вторичном рынке. За месяц стоимость «квадрата» увеличилась на 1,2%.