Компания «Этажи» может покинуть Тюмень

В компании «Этажи» задумались об уходе из Тюмени

Федеральная компания «Этажи», штаб-квартира которой находится в Тюмени, может в ближайшее время сменить место прописки. О своих планах по переносу штаб-квартиры в другой город сообщил генеральный директор компании Ильдар Хусаинов.

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