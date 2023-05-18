Как выгодно купить квартиру в новостройке Тюмени на этапе застройки

Само пространство жилого комплекса «Уездные кварталы» имеет интересное наполнение. В первую очередь, это приватный двор-парк, где так приятно отдохнуть в жаркий летний день среди цветущих яблонь, сирени и в тени ив. Также можно погулять по пешеходному бульвару и скверу с фонтаном и ландшафтным дизайном от мастерской Green Park. Кроме того, в 15 минутах от «Уездных кварталов» расположен огромный экопарк «Комарово», поэтому микрорайон по праву можно назвать одним из самых зеленых в Тюмени.