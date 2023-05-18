Как выгодно купить квартиру в новостройке Тюмени на этапе застройки

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Первая и самая очевидная причина покупки квартиры на этапе котлована — это низкие цены. Такая тенденция закрепилась на рынке недвижимости уже давно, и, как утверждают эксперты, просуществует еще долго. Отметим, что стоимость квартир в Тюмени растет ежегодно.
Также покупатель на начальном этапе может выбрать наиболее удачное расположение квартиры, пока еще все объекты не проданы. Можно заранее выбрать район с развивающейся инфраструктурой, чтобы сберечь и даже приумножить свои активы, ведь локация и развитость района очень сильно влияет на стоимость жилья.
Например, жилой комплекс «Уездные кварталы» от девелопера «Мидгард Рус», который совсем недавно открыл продажи во втором доме. Это место все больше привлекает внимание горожан, ведь здесь уже есть все необходимое — детские сады, гимназия, спортивный комплекс с бассейном, поликлиника и детская школа искусств.
Само пространство жилого комплекса «Уездные кварталы» имеет интересное наполнение. В первую очередь, это приватный двор-парк, где так приятно отдохнуть в жаркий летний день среди цветущих яблонь, сирени и в тени ив. Также можно погулять по пешеходному бульвару и скверу с фонтаном и ландшафтным дизайном от мастерской Green Park. Кроме того, в 15 минутах от «Уездных кварталов» расположен огромный экопарк «Комарово», поэтому микрорайон по праву можно назвать одним из самых зеленых в Тюмени.
Если говорить о квартирографии «Уездных кварталов», то покупателей
ждет невероятно большой ассортимент планировок — всего их более 100.
Эргономичные студии и 1-комнатные квартиры площадью от 40 квадратных метров с
кухней-гостиной и полноценной спальной комнатой оценят молодые семьи, которые
только выбирают первое жилье.
Семьям с детьми идеально подойдут двухкомнатные квартиры-«распашонки» площадью от 64 квадратных метров с мастер-спальнями или шикарные трешки с видовыми террасами, где, например, можно разбить мини-садик, поставить шезлонги и гриль. Среди планировочных решений покупатели также найдут варианты с французскими балконами, гардеробными и угловым остеклением.
На выбор будущих жителей жилой комплекс «Уездные кварталы» есть квартиры с
готовой и чистовой отделкой. В первом случае, вам не придется тратить время и
дополнительные средства на ремонт, переехать получится гораздо быстрее. Во
втором случае, вы можете воплотить все свои дизайнерские фантазии и сделать
семейное гнездышко именно таким, каким вы всегда его представляли.
Передача ключей запланирована на 1 квартал 2024 года, но строительство идет даже с опережением срока. Приобрести квартиру в жилом комплексе «Уездные кварталы» можно любым удобным способом — с помощью ипотеки от ведущих банков, рассрочки, госпрограмм, жилищных сертификатов, маткапитала и trade-in. Конечно, на старте продаж застройщик «Мидгард Рус» объявил самые выгодные цены — они стартуют от 3 миллионов рублей. При этом до конца мая все еще действуют скидки до 400 000 рублей на определенный пул квартир.
Подробную информацию можно получить в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39–47–81.
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.