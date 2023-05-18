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Глава «Сибура» вошел в топ-10 россиян с наибольшими доходами от дивидендов

18 мая 2023, 08:10
Фото: Википедия

Глава «Сибура» вошел в десятку россиян с наибольшими доходами от дивидендов

Крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон и его бизнес-партнер по «Сибуру», Геннадий Тимченко, попали в топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019–2021 годы.
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Тюмень

По данным рейтинга Forbes, Леонид Михельсон получил за этот период времени 177,5 миллиардов рублей дивидендов, Геннадий Тимченко — 148,1 миллиард рублей. Они расположились на 6 и 9 местах рейтинга Forbes соотвественно.

В пятерку россиян с самыми большими дивидендами вошли председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин (513,8 миллиардов рублей), гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (345,2 миллиарда), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (281,4 миллиарда), бывший президент НК «Лукойл», председатель общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Аликсперов и президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — их дивиденды составили 262,4 и 246 миллиардов рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что глава «Сибура» Леонид Михельсон занял в этом году четвертое место в списке богатейших людей России. Его благосостояние достигло 20,6 миллиардов долларов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дивиденды#Доходы#Список Форбс#Тюмень#Тюменская область#СИБУР
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