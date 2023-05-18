Глава «Сибура» вошел в топ-10 россиян с наибольшими доходами от дивидендов

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
По данным рейтинга Forbes, Леонид Михельсон получил за этот период времени 177,5 миллиардов рублей дивидендов, Геннадий Тимченко — 148,1 миллиард рублей. Они расположились на 6 и 9 местах рейтинга Forbes соотвественно.
В пятерку россиян с самыми большими дивидендами вошли председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин (513,8 миллиардов рублей), гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (345,2 миллиарда), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (281,4 миллиарда), бывший президент НК «Лукойл», председатель общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Аликсперов и президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — их дивиденды составили 262,4 и 246 миллиардов рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что глава «Сибура» Леонид Михельсон занял в этом году четвертое место в списке богатейших людей России. Его благосостояние достигло 20,6 миллиардов долларов.