Глава «Сибура» вошел в топ-10 россиян с наибольшими доходами от дивидендов

Глава «Сибура» вошел в десятку россиян с наибольшими доходами от дивидендов

Крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон и его бизнес-партнер по «Сибуру», Геннадий Тимченко, попали в топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019–2021 годы.

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