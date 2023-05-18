«Этажи» может покинуть Тюмень, продают офис Запсибкомбанка, крупные взятки

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Глава компании «Этажи» пожаловался на сложности с ведением бизнеса в Тюмени.
Офис может переехать в другой город. Причина — плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе.
«В последние несколько лет стало все сложнее вести бизнес в регионе. Раньше такого не было. Теперь многие вопросы можно решить только на федеральном уровне. Инструменты поддержки плохо работают. А ведь не деньги нужны бизнесменам», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем тг-канале.
Компания работает в Тюменской области с 2002 года. По итогам 2022 года выручка агентства снизилась на 2% и составила 394 миллиона рублей, прибыль – 91 млн.
В Тюмени за 288 миллионов рублей продают главный офис Запсибкомбанка.
Административное здание расположено по улице 8 Марта, 1, в котором ранее располагался офис Запсибкомбанка. Указано, что площадь объекта составляет 4,7 тысячи квадратных метров.
«Парковка на улице по периметру здания на 15 машиномест, также на цокольном этаже имеются два машиноместа», — отмечено в объявлении, опубликованном на площадке Авито.
Недалеко находится поликлиника, гостиница, фитнес-центр, кофейня, кафе, отделение банка, супермаркет, здание правительства региона.
До 12 лет тюрьмы грозит работникам МКУ Тюмени за получение взятки.
Двух сотрудников МКУ «Служба заказчика» отправили под домашний арест . Их обвиняют во взяточничестве.
Инженеров подозревают в крупной взятке при согласовании и подписании исполнительной документации с фиктивными объемами выполненных работ на объектах Тюмени.
Сумма взятки не указана, но отмечено, что размер крупный. Ранее «Наш Город» писал, что оперативники ФСБ задержали экс-налоговика при получении взятки.