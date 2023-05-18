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Двух чиновников тюменской администрации арестовали за взятки

18 мая 2023, 06:32

В Тюмени за взятки арестовали двух чиновников городской администрации

В Тюмени отправили под домашний арест двух чиновников — сотрудников МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ». Их обвиняют во взяточничестве.
Сюжет
Тюмень

Установлено, что инженеры отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции Константин С. И Никита К. за вознаграждение согласовали и подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах Тюмени.

Сумма взятки не указана, но отмечено, что размер крупный. Санкции статьи 290 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По постановлению суда, обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 4 июля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ФСБ задержали бывшего сотрудника налоговой службы при получении денег взятки. Он планировал их передать в дальнейшем должностным лицам налоговой инспекции.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Взятки#Взятка#Чиновники#Администрация Тюмени#Тюмень#Суд#Арест#Домашний арест#Тюменская область
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