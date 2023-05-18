Двух чиновников тюменской администрации арестовали за взятки

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Установлено, что инженеры отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции Константин С. И Никита К. за вознаграждение согласовали и подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах Тюмени.
Сумма взятки не указана, но отмечено, что размер крупный. Санкции статьи 290 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По постановлению суда, обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 4 июля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ФСБ задержали бывшего сотрудника налоговой службы при получении денег взятки. Он планировал их передать в дальнейшем должностным лицам налоговой инспекции.