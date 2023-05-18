Автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 05:59
Также на участке федеральной автодороги Р-404, со 154-го по 168-й километры, в настоящее время ведутся работы по устройству водопропускных труб и земляного полотна, продолжается реконструкция трех участков федеральной трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск.
В этом году в Тюменской области планируют привести в нормативное состояние более 140 участков дорог протяженностью свыше 200 километров и два искусственных сооружения — путепровод на обходе Тюмени и мост через реку Ишим в Ишиме. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 12 участков дорог к поликлиникам и фельдшерско-акушерским пунктам и 107 улиц протяженностью 55 километров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к ремонту участка объездной дороги между улицами Интернациональная и Авторемонтная. Работы продут в шесть этапов и продлятся до конца августа.