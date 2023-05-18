nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Изображение материала

Автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной

18 мая 2023, 04:25

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск расширят до четырех полос

Федеральную трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск расширят до четырех полос. В настоящее время специалисты приступили к проведению проектно-изыскательских работ на отрезке протяженностью более 30 километров.
Сюжет
Тюмень

Также на участке федеральной автодороги Р-404, со 154-го по 168-й километры, в настоящее время ведутся работы по устройству водопропускных труб и земляного полотна, продолжается реконструкция трех участков федеральной трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск.

В этом году в Тюменской области планируют привести в нормативное состояние более 140 участков дорог протяженностью свыше 200 километров и два искусственных сооружения — путепровод на обходе Тюмени и мост через реку Ишим в Ишиме. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 12 участков дорог к поликлиникам и фельдшерско-акушерским пунктам и 107 улиц протяженностью 55 километров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к ремонту участка объездной дороги между улицами Интернациональная и Авторемонтная. Работы продут в шесть этапов и продлятся до конца августа.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Ремонт#Ремонт дорог#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
17 лесных и ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области за сутки
Сегодня, 05:42
«Ковидная ошибочка»: общественник подал иск на правительство региона
Вчера, 10:04
В Тюмень с рабочим визитом прилетела глава Росприроднадзора России
Сегодня, 05:09
Тюменские школьники уйдут на летние каникулы после 23 мая
Сегодня, 04:47
Жители регионов раскупают Тюменские новостройки по программе «Сотрудничество»
Вчера, 07:38