Автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной

В этом году в Тюменской области планируют привести в нормативное состояние более 140 участков дорог протяженностью свыше 200 километров и два искусственных сооружения — путепровод на обходе Тюмени и мост через реку Ишим в Ишиме. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 12 участков дорог к поликлиникам и фельдшерско-акушерским пунктам и 107 улиц протяженностью 55 километров.