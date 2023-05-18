Александр Моор: Тюменские музейщики формируют культурный бренд региона

«Региональный реестр включает 37 государственных и муниципальных таких учреждений, в которых трудятся более 500 человек. Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Исторический парк „Россия — Моя история“, Музей „Усадьба Колокольниковых“, Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, Ялуторовский музейный комплекс, Дворец Наместника, Тюремный замок, Гостиный двор, Музей Семьи Императора Николая II и многие другие. Их история неотделима от судьбы нашего края и его жителей. В каждом из них бережно сохраняется память для потомков», — говорится в поздравлении.