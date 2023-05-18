nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 11:09

Published 18 мая 11:09

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

Александр Моор: Тюменские музейщики формируют культурный бренд региона

18 мая 2023, 11:09
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области поздравил музейных работников и жителей региона с Международным днем музеев, отметив, что в культурной палитре Тюменской области музеи играют особую роль.

«Региональный реестр включает 37 государственных и муниципальных таких учреждений, в которых трудятся более 500 человек. Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Исторический парк „Россия — Моя история“, Музей „Усадьба Колокольниковых“, Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, Ялуторовский музейный комплекс, Дворец Наместника, Тюремный замок, Гостиный двор, Музей Семьи Императора Николая II и многие другие. Их история неотделима от судьбы нашего края и его жителей. В каждом из них бережно сохраняется память для потомков», — говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что специалисты музейного дела приобщают тюменцев и туристов к культурным ценностям, богатейшему наследию, формируют культурный бренд территории, повышают ее туристическую и инвестиционную привлекательность. Музеи региона заявляют о себе на всероссийском уровне, а благодаря нацпроекту «Культура» в них обновляется техническое оснащение, реализуются новые проекты. Как свидетельствует статистика, ежегодно в музеях Тюменской области регистрируется свыше трех миллионов посещений.

Губернатор пожелал всем сотрудникам музеев вдохновения и идей, здоровья и благополучия, а жителям и гостям Тюменской области запоминающихся впечатлений и неугасающего интереса к истории своей малой родины и страны.

Подпишитесь
«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля
Сегодня, 06:58
«Мы с пассажиром стреляли друг в друга из бластеров». Тюменский таксист — о работе
Сегодня, 09:32
Стали известны подробности трагедии на Демьяна Бедного: мужчина выпал с 10 этажа
Сегодня, 04:35
Жителям Тюмени разрешили купаться только в шести водоемах. Список
Сегодня, 06:25
Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие
Сегодня, 04:56
Тюменцам объяснили, почему за май пришли такие большие счета за отопление
Сегодня, 05:04