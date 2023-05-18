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17 лесных и ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

18 мая 2023, 05:42

В Тюменской за сутки потушили 17 лесных и ландшафтных пожара

Четырнадцать ландшафтных и три лесных пожара общей площадью около 800 гектаров ликвидировали на территории Тюменской области за последние сутки.
Сюжет
Тюмень

По данные инфоцентра правительства региона, в настоящее время в Тюменской области действуют 6 лесных пожаров площадью 109 гектаров. 4 из них локализованы на площади 100 гектаров.

Также продолжаются работы по тушению семи ландшафтных пожаров на общей площади 1 тысяч 590 гектаров.

Согласно сервису «Карта пожаров», возгорания зарегистрированы в Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Аромашевском, Тобольском, Нижнетавдинском, Голышмановском, Ялуторовском районах, Тюменском городском округе в районе Велижанского тракта.

К борьбе с огнем привлечены более 800 человек, 144 единицы техники. Задействована авиация — 4 вертолета и самолет Ил-78 с водосливными устройствами. За последние сутки произведен 201 слив воды общим объемом 1 404 тонны.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне рядом с Ялуторовском произошел крупный ландшафтный пожар. В настоящее время очаги возгорания действуют рядом с селом Бердюгино.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменская область
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