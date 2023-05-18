17 лесных и ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По данные инфоцентра правительства региона, в настоящее время в Тюменской области действуют 6 лесных пожаров площадью 109 гектаров. 4 из них локализованы на площади 100 гектаров.
Также продолжаются работы по тушению семи ландшафтных пожаров на общей площади 1 тысяч 590 гектаров.
Согласно сервису «Карта пожаров», возгорания зарегистрированы в Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Аромашевском, Тобольском, Нижнетавдинском, Голышмановском, Ялуторовском районах, Тюменском городском округе в районе Велижанского тракта.
К борьбе с огнем привлечены более 800 человек, 144 единицы техники. Задействована авиация — 4 вертолета и самолет Ил-78 с водосливными устройствами. За последние сутки произведен 201 слив воды общим объемом 1 404 тонны.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне рядом с Ялуторовском произошел крупный ландшафтный пожар. В настоящее время очаги возгорания действуют рядом с селом Бердюгино.