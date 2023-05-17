Жители регионов раскупают Тюменские новостройки по программе «Сотрудничество»

Сейчас открыты продажи уже второй очереди. Новоселам доступны квартиры площадью от 28 до 143 квадратных метров. Сертификатом можно оплатить часть стоимости жилья, а разницу погасить за счет собственных накоплений. Также можно оформить беспроцентную рассрочку от застройщика. Еще один вариант — покупка небольшой студии. Ее цена практически сопоставима по стоимости с суммой субсидии. Если семья ищет недвижимость большей площади, в ЖК «Корней» есть квартиры с отдельными спальнями, просторной кухней-гостиной, двумя санузлами и даже с террасой или эксплуатируемой крышей. Можно оформить ипотеку, а сертификат использовать в качестве первоначального взноса.