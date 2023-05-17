Жители регионов раскупают Тюменские новостройки по программе «Сотрудничество»

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:42
Воспользоваться субсидией для приобретения жилья в новостройках Тюменской области могут жители Крайнего Севера, которые проживали там до 1992 года и проработали не менее 15 лет. Чем больше трудовой стаж, тем выше коэффициент субсидии. В 2022 году возможность жить этом регионе появилась и у переселенцев из Херсона и Херсонской области.
Для жителей Крайнего севера, ХМАО и ЯНАО действует специальная программа переселения. Участникам программы, в зависимости от стажа работы, выдаются сертификаты с различными условиями по сроку действия и сумме. В ЖК «Корней» поступает большое количество обращений по программе. Мы знаем все нюансы и тонкости и готовы проконсультировать об особенностях использования и применения жилищных сертификатов, — рассказала директор по продажам ЖК «Корней» Анастасия Бахтиярова.
Процедура покупки квартиры может занять всего один час. После того, как переселенец выберет квартиру по сертификату, команда ЖК оперативно подготовит ДДУ и отправит в электронной форме на регистрацию в Росреестр, без дополнительных расходов, в режиме одного окна. Переселенцы могут приехать в Тюмень всего на один день: получить сертификат и сразу выйти на сделку, при условии, что в сделке не задействован банк, добавила Анастасия Бахтиярова.
Чтобы оформить сертификат, необходимо подать заявление в МФЦ или уполномоченный орган региональной власти. Необходимы документы, подтверждающие личности переселенцев, родство членов семьи и сведения о регистрации по месту жительства. Северянам нужно также предоставить трудовую книжку или сведения из социального фонда о трудовом стаже.
Люди, прожившие много лет в суровых природных условиях, хотят переехать в регион с более мягким климатом и поселиться в зеленом, светлом и уютном месте. В поисках оптимального соотношения локации, планировочных решений, инфраструктуры и стоимости многие останавливают выбор на квартирах в новом районе на Мельникайте, в жилом комплексе «Корней». Здесь переселенцы смогут почувствовать значительную разницу с прежними условиями проживания, насладиться уютными дворами-парками, продуманным благоустройством и атмосферой добрососедства, о которой так много говорят в последнее время.
Сейчас открыты продажи уже второй очереди. Новоселам доступны квартиры площадью от 28 до 143 квадратных метров. Сертификатом можно оплатить часть стоимости жилья, а разницу погасить за счет собственных накоплений. Также можно оформить беспроцентную рассрочку от застройщика. Еще один вариант — покупка небольшой студии. Ее цена практически сопоставима по стоимости с суммой субсидии. Если семья ищет недвижимость большей площади, в ЖК «Корней» есть квартиры с отдельными спальнями, просторной кухней-гостиной, двумя санузлами и даже с террасой или эксплуатируемой крышей. Можно оформить ипотеку, а сертификат использовать в качестве первоначального взноса.
Подходящий вариант сотрудники отдела продаж помогут подобрать удаленно. Менеджеры сделают фото и видео объекта или проведут экскурсию в режиме реального времени: покажут дом и окрестности, планировку и вид из окна, расскажут о технологии строительства, инфраструктуре жилого комплекса и ответят на все вопросы.
Совершить сделку также можно дистанционно. Эта опция приобрела популярность еще во времена пандемии, все процессы у застройщика четко отлажены. Покупателю достаточно собрать документы и оформить доверенность. Всем остальным — от выбора квартиры до получения ключей — займутся специалисты.
В отделе продаж готовы ответить на все вопросы по телефону +7 (3452) 57–56–60.
Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. АО СЗ «ТВЕЛЛ».