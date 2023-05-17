В Заречном районе Тюмени в ходе строительных работ повредили водопровод. Фото

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Рабочие бригады уже всё починили.
«Труба водоснабжения, диаметром 630 мм была повреждения при проведении строительных работ рабочими сторонней организации», - сообщили представители «Росводоканала Тюмень» в паблике ВК.
Восстановительные работы будет проводить организация, которая повредила коммуникации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 24 июля перекроют движение на улице Механической из-за ремонтных работ на теплотрассе.