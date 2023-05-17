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В Заречном районе Тюмени в ходе строительных работ повредили водопровод. Фото

17 мая 2023, 10:12
Фото: Скрин видео "Тюменское время".

В Заречном районе Тюмени организация повредила водопровод

По данным паблика «ЧП Тюмень ЧС», на улице Пожарных и спасателей произошел прорыв коммуникаций. Всё случилось из-за строительных работ в Заречном районе города.

Рабочие бригады уже всё починили.

«Труба водоснабжения, диаметром 630 мм была повреждения при проведении строительных работ рабочими сторонней организации», - сообщили представители «Росводоканала Тюмень» в паблике ВК.

Восстановительные работы будет проводить организация, которая повредила коммуникации.  

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 24 июля перекроют движение на улице Механической из-за ремонтных работ на теплотрассе.

До 24 июля в Тюмени закроют автомобильное движение на улице Механической. Скрин
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#Александр Мязин
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