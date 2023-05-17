В УСТЭК прошли соревнования профессионального мастерства персонала

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:43
Сотрудники компании спускались в тепловую камеру, оказывали первую помощь пострадавшему коллеге, ремонтировали участок тепловой сети, больше двух с половиной часов проводили сварочные работы, ловко и слаженно работали с грузоподъемными механизмами.
Так прошли корпоративные соревнования профессионального мастерства среди сотрудников УСТЭК. По итогам прохождения шести этапов были названы лучшие работники по профессиям: «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей», «Диспетчер», «Стропальщик», «Мастер», «Электрогазосварщик», а также лучшая команда, набравшая максимальное количество баллов в общекомандном зачете.
«Надежность обеспечения потребителей теплом и горячей водой зависит в том числе от качества и оперативности производства работ на городских сетях. Единая теплоснабжающая организация стремится повышать профессиональный уровень сотрудников, задействованных в обслуживании и ремонте системы теплоснабжения. После мероприятия мы проводим работу над ошибками, чтобы не допускать их в дальнейшей работе», — прокомментировал главный судья соревнований, заместитель технического директора УСТЭК Сергей Мозгонов.
Соревнования прошли в условиях, максимально приближенных к настоящим. Так, на этапе «Работа в тепловой камере» бригады продемонстрировали умение оперативно, а самое главное безопасно выполнять работы в подземном сооружении при условии наличия загазованности, высокой температуры и затопления сооружения. Этап «Ремонт участка тепловой сети» определил качество выполняемых сварочных работ, которое имеет непосредственное влияние на надежность теплоснабжения в том числе в отопительные периоды. Оценивалось не только качество и правильный порядок действий при выполнении работ, но и скорость выполнения заданий.
Такие соревнования очень важны: они укрепляют командный дух, предупреждают профессиональное выгорание на рабочих местах и просто заряжают бодростью и оптимизмом трудовые будни коллектива УСТЭК.