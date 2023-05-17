В УСТЭК прошли соревнования профессионального мастерства персонала

Соревнования прошли в условиях, максимально приближенных к настоящим. Так, на этапе «Работа в тепловой камере» бригады продемонстрировали умение оперативно, а самое главное безопасно выполнять работы в подземном сооружении при условии наличия загазованности, высокой температуры и затопления сооружения. Этап «Ремонт участка тепловой сети» определил качество выполняемых сварочных работ, которое имеет непосредственное влияние на надежность теплоснабжения в том числе в отопительные периоды. Оценивалось не только качество и правильный порядок действий при выполнении работ, но и скорость выполнения заданий.