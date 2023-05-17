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В Тюменской области за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 7 тысяч га

17 мая 2023, 03:12

В Тюменской области за сутки ликвидировали 7 лесных пожаров площадью 7 тысяч га

Семь лесных пожаров площадью около 7 тысяч гектаров потушили в Тюменской области за сутки. На данный момент в регионе действуют пять лесных пожаров, в том числе четыре локализованных.
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Тюмень

За последние сутки зарегистрировано четыре новых возгорания.

По погодным условиям, 17 мая и 18 мая Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлена высокая степень пожарной опасности (IV класс по шкале Нестерова). Ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха ночью +7…+13, днем +17…+19, скорость ветра 3,1-5 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи с режимом ЧС хотят ввести запрет для граждан на посещение водных объектов. Режим ЧС действует на территории региона с 7 мая.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюменская область
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