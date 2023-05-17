В Тюменской области за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 7 тысяч га

В Тюменской области за сутки ликвидировали 7 лесных пожаров площадью 7 тысяч га

Семь лесных пожаров площадью около 7 тысяч гектаров потушили в Тюменской области за сутки. На данный момент в регионе действуют пять лесных пожаров, в том числе четыре локализованных.

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