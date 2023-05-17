В Тюменской области за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 7 тысяч га

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:14
За последние сутки зарегистрировано четыре новых возгорания.
По погодным условиям, 17 мая и 18 мая Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлена высокая степень пожарной опасности (IV класс по шкале Нестерова). Ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха ночью +7…+13, днем +17…+19, скорость ветра 3,1-5 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи с режимом ЧС хотят ввести запрет для граждан на посещение водных объектов. Режим ЧС действует на территории региона с 7 мая.