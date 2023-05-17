Пропавших жителей армизонского села в Тюменской области ищут вторую неделю

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В опубликованных ориентировках указано, что Андрей Ушаков ушел из дома утром 4 мая и после этого перестал выходить на связь. Когда его выдели в последний раз, он был одет в камуфлированную куртку на замке, серое трико, черные резиновые сапоги. Рост 1,66 метра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.
Надежда Богданова также пропала утром 4 мая. Во что была одета женщина — неизвестно. Рост 1,8 метра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Богдановой и Андрея Ушакова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в реке нашли тело девушки. В настоящее время устанавливается личность погибшей.