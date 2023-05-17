nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

Пропавших жителей армизонского села в Тюменской области ищут вторую неделю

17 мая 2023, 05:15
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюменской области вторую неделю ищут пропавших жителей Армизонского района

В тюменской области вторую неделю идут поиски двух пропавших жителей села Раздолье Армизонского района. 54-летний Андрей Ушаков и 44-летняя Надежда Богданова пропали в начале мая.
Сюжет
Тюмень

В опубликованных ориентировках указано, что Андрей Ушаков ушел из дома утром 4 мая и после этого перестал выходить на связь. Когда его выдели в последний раз, он был одет в камуфлированную куртку на замке, серое трико, черные резиновые сапоги. Рост 1,66 метра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.

Надежда Богданова также пропала утром 4 мая. Во что была одета женщина — неизвестно. Рост 1,8 метра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Богдановой и Андрея Ушакова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в реке нашли тело девушки. В настоящее время устанавливается личность погибшей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Жители регионов раскупают Тюменские новостройки по программе «Сотрудничество»
Сегодня, 07:38
В одном из районов Тюменской области ликвидировали все природные пожары
Сегодня, 06:59
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
Сегодня, 07:18
Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото
Вчера, 10:18
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 06:28
На Серпуховском лифтостроительном заводе используют уникальные технологии
Сегодня, 07:45