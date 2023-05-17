Пропавших жителей армизонского села в Тюменской области ищут вторую неделю

В опубликованных ориентировках указано, что Андрей Ушаков ушел из дома утром 4 мая и после этого перестал выходить на связь. Когда его выдели в последний раз, он был одет в камуфлированную куртку на замке, серое трико, черные резиновые сапоги. Рост 1,66 метра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.