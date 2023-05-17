В Тюмени запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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«Администрация города Тюмени постановила установить в 2023 году дни проведения массовых мероприятий, в которые запрещена розничная реализация алкогольных напитков: 19 мая (день празднования „Последнего звонка“), 24 июня (День молодежи), 29 июля (День города)», — указано в опубликованном на сайте ведомства постановлении.
Такое же ограничение на продажу спиртных напитков 19 мая будет действовать в Тобольске и других муниципалитетах юга Тюменской области. Ограничения не распространяются на заведения общепита - бары, кафе и рестораны.
Ранее «Наш Город» в этом году ЕГЭ в Тюменской области будут сдавать порядка 30 тысяч выпускников школ. Основной период сдачи экзаменов запланирован с 26 мая до 1 июля.