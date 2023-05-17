В Тюмени не обнаружили вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор не установил превышения ПДК вредных веществ в воздухе Тюмени 17 мая

Превышения ПДК в пробах атмосферного воздуха специалистами областного Роспотребнадзора на сегодняшний день не было установлено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.