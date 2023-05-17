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В Тюмени не обнаружили вредных веществ в воздухе

17 мая 2023, 15:11
Фото: 1MI

Роспотребнадзор не установил превышения ПДК вредных веществ в воздухе Тюмени 17 мая

Превышения ПДК в пробах атмосферного воздуха специалистами областного Роспотребнадзора на сегодняшний день не было установлено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В управлении Роспотребнадзора рассказали, что в районе СНТ «Якорь», где ранее наблюдалось задымление, была отобрана 31 проба. Загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.

По данным сервиса IQAir, в областной столице сейчас концентрация вредных веществ в атмосфере сейчас в 1,6 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Ранее «Наш город» писал, что в полдень ПДК была превышена в 4 раза.

 

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#Елена Чебоксарова#Воздух#Качество#Дым#Смог#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Управление Роспотребнадзора
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