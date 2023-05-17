В Тюмени не обнаружили вредных веществ в воздухе

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В управлении Роспотребнадзора рассказали, что в районе СНТ «Якорь», где ранее наблюдалось задымление, была отобрана 31 проба. Загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.
По данным сервиса IQAir, в областной столице сейчас концентрация вредных веществ в атмосфере сейчас в 1,6 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Ранее «Наш город» писал, что в полдень ПДК была превышена в 4 раза.