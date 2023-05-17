В Тюмени ищут сбежавшую из психоневрологического интерната 42-летнюю женщину. Фото

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Её рост 160 сантиметров, женщина худощавого телосложения. Волосы длинные тёмного цвета.
«Макеевская Наталья Анатольевна, 20.04.1981 г.р. 11.05.2023 около 10:00 часов Макеевская Н.А. самостоятельно покинула Тавдинский ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень.
Была одета в чёрную куртку, тёмные брюки. Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (34360) 5-29-61 или 8-900-048-73-10.
Ранее «Наш город» отмечал, что Тюменской области вторую неделю ищут мужчину и женщину из Армизонского района.