В Тюмени ищут сбежавшую из психоневрологического интерната 42-летнюю женщину. Фото

Сбежавшая из психоневрологического интерната женщина могла уехать в Тюмень. Фото

В Тюменской области разыскивают 42-летнюю женщину, которая сбежала из Тавдинского психоневрологического интерната. По данным паблика «ЧС Тюмень», она могла уехать в областную столицу на автобусе.