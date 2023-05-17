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В Тюмени ищут сбежавшую из психоневрологического интерната 42-летнюю женщину. Фото

17 мая 2023, 11:10
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Сбежавшая из психоневрологического интерната женщина могла уехать в Тюмень. Фото

В Тюменской области разыскивают 42-летнюю женщину, которая сбежала из Тавдинского психоневрологического интерната. По данным паблика «ЧС Тюмень», она могла уехать в областную столицу на автобусе.

Её рост 160 сантиметров, женщина худощавого телосложения. Волосы длинные тёмного цвета.

«Макеевская Наталья Анатольевна, 20.04.1981 г.р. 11.05.2023 около 10:00 часов Макеевская Н.А. самостоятельно покинула Тавдинский ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень.

Была одета в чёрную куртку, тёмные брюки. Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (34360) 5-29-61 или 8-900-048-73-10.

Ранее «Наш город» отмечал, что Тюменской области вторую неделю ищут мужчину и женщину из Армизонского района.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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