В Тюмени ищут прорабов, водителей и строителей на зарплату до 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Здесь расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях. На данный момент в банке данных имеются 1922 вакансии.
«Мероприятие пройдет в Центре занятости населения Тюменской области 18 мая с 11 до 12 часов, по адресу ул. Республики 204В., корп. 3, 5 этаж, конференц-зал», - сообщают в администрации Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области нужны десятки пожарных. В МЧС нужны более 20 огнеборцев на зарплату до 44 тысяч рублей. В «Тюменпожмаш» спасателям предлагают уже 34 тысячи, опыт работы не требуется (график работы сменный, сутки через двое). В регионе неделю назад бушевали сильные лесные пожары, пожарным не хватало людей для полного контроля ситуации. На данный момент их число снизилось, но дождей в Тюменской области пока не ожидается.
Стоит отметить, что в регионе сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2 тысячи вакансий. По-прежнему остаются востребованными рабочие профессии. Необходимы военнослужащие по контракту, водители, машинисты автокранов, электрогазосварщики, инженеры, геодезисты, риелторы. Уровень заработной платы — от 50 до 500 тысяч рублей. Всего, по информации департамента труда и занятости населения, представлено более 17,5 тысяч вакансий. Около 8 тысяч работников необходимы в сфере образования, сельского хозяйства, торговли, обрабатывающей промышленности. В среднем в Тюменской области на одну вакансию приходится всего 3,9 активных резюме. Стоит отметить, что в число самых денежных профессий с мае вошли риелторы, вахтовики, машинисты кранов и экскаваторов, маркетологи.