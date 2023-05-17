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В Тюмени ищут прорабов, водителей и строителей на зарплату до 120 тысяч рублей

17 мая 2023, 12:25
Фото: 1MI

В Тюмени нужны инженеры, водители и прорабы. Зарплата до 120 тысяч рублей

Тюменским работодателям требуются инженеры, геодезисты, прорабы и водители на зарплату от 40 до 120 тысяч рублей. В городе 18 мая пройдёт ярмарка вакансий.

Здесь расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях. На данный момент в банке данных имеются 1922 вакансии.

«Мероприятие пройдет в Центре занятости населения Тюменской области 18 мая с 11 до 12 часов, по адресу ул. Республики 204В., корп. 3, 5 этаж, конференц-зал», - сообщают в администрации Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области нужны десятки пожарных. В МЧС нужны более 20 огнеборцев на зарплату до 44 тысяч рублей. В «Тюменпожмаш» спасателям предлагают уже 34 тысячи, опыт работы не требуется (график работы сменный, сутки через двое). В регионе неделю назад бушевали сильные лесные пожары, пожарным не хватало людей для полного контроля ситуации. На данный момент их число снизилось, но дождей в Тюменской области пока не ожидается. 

Стоит отметить, что в регионе сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2 тысячи вакансий. По-прежнему остаются востребованными рабочие профессии.  Необходимы военнослужащие по контракту, водители, машинисты автокранов, электрогазосварщики, инженеры, геодезисты, риелторы. Уровень заработной платы — от 50 до 500 тысяч рублей. Всего, по информации департамента труда и занятости населения, представлено более 17,5 тысяч вакансий. Около 8 тысяч работников необходимы в сфере образования, сельского хозяйства, торговли, обрабатывающей промышленности. В среднем в Тюменской области на одну вакансию приходится всего 3,9 активных резюме. Стоит отметить, что в число самых денежных профессий с мае вошли риелторы, вахтовики, машинисты кранов и экскаваторов, маркетологи.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Деньги#МЧС#Работа
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