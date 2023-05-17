В Тюмени ищут прорабов, водителей и строителей на зарплату до 120 тысяч рублей

Стоит отметить, что в регионе сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2 тысячи вакансий. По-прежнему остаются востребованными рабочие профессии. Необходимы военнослужащие по контракту, водители, машинисты автокранов, электрогазосварщики, инженеры, геодезисты, риелторы. Уровень заработной платы — от 50 до 500 тысяч рублей. Всего, по информации департамента труда и занятости населения, представлено более 17,5 тысяч вакансий. Около 8 тысяч работников необходимы в сфере образования, сельского хозяйства, торговли, обрабатывающей промышленности. В среднем в Тюменской области на одну вакансию приходится всего 3,9 активных резюме. Стоит отметить, что в число самых денежных профессий с мае вошли риелторы, вахтовики, машинисты кранов и экскаваторов, маркетологи.