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В Тюмени ищут нового директора ЦЗН. Предыдущий руководитель задержан ФСБ

17 мая 2023, 07:43

В Тюмени ищут кандидатов на должность директора ЦЗН, задержанного ФСБ

В Тюменской области ищут кандидатов на должность уволенного директора центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. На данный момент исполняющим обязанности организации назначена замдиректора Людмила Хохлова.
Сюжет
Тюмень

По словам главы регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, когда будет найден подходящий на должность кандидат, информацию опубликуют на официальных интернет-ресурсах департамента и ГКУ ЦЗН Тюменской области, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что экс-директора ЦЗН Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву уволили с должности в конце марта этого года. В департаменте труда и занятости Тюменской области тогда пояснили, что у чиновницы истек срок действия трудового контракта. Позже стало известно, что Астафьевой предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и реализации мошеннической схемы.

В отношении экс-руководителя ЦЗН возбудили уголовное дело. В настоящее время ей назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Центр занятости#Тюмень#Тюменская область
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