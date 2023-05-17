В Тюмени ищут нового директора ЦЗН. Предыдущий руководитель задержан ФСБ

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам главы регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, когда будет найден подходящий на должность кандидат, информацию опубликуют на официальных интернет-ресурсах департамента и ГКУ ЦЗН Тюменской области, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что экс-директора ЦЗН Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву уволили с должности в конце марта этого года. В департаменте труда и занятости Тюменской области тогда пояснили, что у чиновницы истек срок действия трудового контракта. Позже стало известно, что Астафьевой предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и реализации мошеннической схемы.
В отношении экс-руководителя ЦЗН возбудили уголовное дело. В настоящее время ей назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.