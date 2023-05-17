В Тюмени 1 июня откроют фонд, созданный по указу Путина

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По его словам, координаторы фонда будут вести персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибших военнослужащего. В числе координаторов — бывшие военные, люди, готовые помогать в 24/7. В настоящее время они проходят обучение по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области.
Курировать работу фонда в Тюменской области будет вице-губернатор Ольга Кузнечевских.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы предложили оказывать психологическую помощь участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны боевых действий. Законопроект внесен на рассмотрение в областной парламент.