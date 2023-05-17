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В Тюмени 1 июня откроют фонд, созданный по указу Путина

17 мая 2023, 06:50

В Тюмени начнет работу фонд, открытый по указу Путина

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданный по указу президента России Владимира Путина, откроют в Тюменской области 1 июня. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюмень

По его словам, координаторы фонда будут вести персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибших военнослужащего. В числе координаторов — бывшие военные, люди, готовые помогать в 24/7. В настоящее время они проходят обучение по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области.

Курировать работу фонда в Тюменской области будет вице-губернатор Ольга Кузнечевских.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы предложили оказывать психологическую помощь участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны боевых действий. Законопроект внесен на рассмотрение в областной парламент.

#Общество#Новости тюмени#СВО#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Помощь#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Владимир Путин#Валентина Бурнашева
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