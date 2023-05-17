В Тюмени 1 июня откроют фонд, созданный по указу Путина

По его словам, координаторы фонда будут вести персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибших военнослужащего. В числе координаторов — бывшие военные, люди, готовые помогать в 24/7. В настоящее время они проходят обучение по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области.