В России подорожали окрошка и оливье, но подешевел борщ

На 13 мая прошлого года 1 порция окрошки стоила уже 54,5 рублей. В 2023 году одна порция (по ценам Росстата) оценивается в 46,13 рублей (подешевела?). Вот тут есть разница в расчётах между «Платформой ОФД» и Росстата. Последний не рассчитывает стоить редиски (он тоже в окрошке есть), а он подорожал на 28%. Спасибо за экономию стоит сказать картофелю, который в мае 2023 года стоит 33,17 рублей против 112,57 рублей в мае 2022 года. Картофель подешевел на 70,5%! В прошлом году в это время в магазинах были совершенно нетипичные цены на картошку.