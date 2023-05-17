В России подорожали окрошка и оливье, но подешевел борщ

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
В окрошке есть огурцы – именно они прибавили в цене сильнее всего. В марте килограмм овоща достигал 540 рублей. При этом подешевел картофель.
«Индекс окрошки, то есть цена необходимые для её приготовления продуктов, за последние 12 месяцев, по данным «Платформы ОФД», увеличился на 3%. Теперь весь комплект окрошечных продуктов стоит 900 рублей», - сообщают «Новые Известия».
На 13 мая прошлого года 1 порция окрошки стоила уже 54,5 рублей. В 2023 году одна порция (по ценам Росстата) оценивается в 46,13 рублей (подешевела?). Вот тут есть разница в расчётах между «Платформой ОФД» и Росстата. Последний не рассчитывает стоить редиски (он тоже в окрошке есть), а он подорожал на 28%. Спасибо за экономию стоит сказать картофелю, который в мае 2023 года стоит 33,17 рублей против 112,57 рублей в мае 2022 года. Картофель подешевел на 70,5%! В прошлом году в это время в магазинах были совершенно нетипичные цены на картошку.
Борщевой набор.
В середине мая прошлого года 1 порция стоила 9,9 рублей. Теперь цена – 93,42 (снижение на 6,5%). Тут стоит сказать спасибо ценам и на картошку и на капусту (она подешевели почти в 1,5 раза).
При этом говядина поднялась в цене на 4%, на 10% подорожали томатные консервы.
В мае 2022 года одна порция, пускай и немаленькая (всё-таки домашнее приготовление) оливье тянула на 74,34 рубля. А в мае 2023 года – 77,15 рублей. То есть оливье подорожал на 3,8% за год. В известном салате есть не только подешевевшая картошка но велика доля огурцов и готовых продуктов (консервированный горошек и майонез), которые подорожали на 9,4% и 2% соответственно.
Однако уже к осени этот список продуктов может сильно измениться. В России очень ярко выражена сезонность из-за слабого технического развития агропромышленного комплекса. Будет хороший урожай – значит повезло и цены пойдут вниз.