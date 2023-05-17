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В России подорожали окрошка и оливье, но подешевел борщ

17 мая 2023, 18:51
Фото: 1MI

Что происходит в России с индексами окрошки, борща и оливье

«Новые Известия» проанализировали цены на порцию окрошки, борщ и салат оливье. В итоге (по данным Росстата) подорожали только оливье. Между тем, в этих расчётах есть нюансы, многие продукты за год подорожали.

В окрошке есть огурцы – именно они прибавили в цене сильнее всего. В марте килограмм овоща достигал 540 рублей. При этом подешевел картофель.

«Индекс окрошки, то есть цена необходимые для её приготовления продуктов, за последние 12 месяцев, по данным «Платформы ОФД», увеличился на 3%. Теперь весь комплект окрошечных продуктов стоит 900 рублей», - сообщают «Новые Известия».

На 13 мая прошлого года 1 порция окрошки стоила уже 54,5 рублей. В 2023 году одна порция (по ценам Росстата) оценивается в 46,13 рублей (подешевела?). Вот тут есть разница в расчётах между «Платформой ОФД» и Росстата. Последний не рассчитывает стоить редиски (он тоже в окрошке есть), а он подорожал на 28%. Спасибо за экономию стоит сказать картофелю, который в мае 2023 года стоит 33,17 рублей против 112,57 рублей в мае 2022 года. Картофель подешевел на 70,5%! В прошлом году в это время в магазинах были совершенно нетипичные цены на картошку.

Борщевой набор.

В середине мая прошлого года 1 порция стоила 9,9 рублей. Теперь цена – 93,42 (снижение на 6,5%). Тут стоит сказать спасибо ценам и на картошку и на капусту (она подешевели почти в 1,5 раза).

При этом говядина поднялась в цене на 4%, на 10% подорожали томатные консервы.

В мае 2022 года одна порция, пускай и немаленькая (всё-таки домашнее приготовление) оливье тянула на 74,34 рубля. А в мае 2023 года – 77,15 рублей. То есть оливье подорожал на 3,8% за год. В известном салате есть не только подешевевшая картошка но велика доля огурцов и готовых продуктов (консервированный горошек и майонез), которые подорожали на 9,4% и 2% соответственно.

Однако уже к осени этот список продуктов может сильно измениться. В России очень ярко выражена сезонность из-за слабого технического развития агропромышленного комплекса. Будет хороший урожай – значит повезло и цены пойдут вниз.

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#Александр Мязин#Общество#Работа#Деньги#Бизнес#Еда
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