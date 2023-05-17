В одном из районов Тюменской области ликвидировали все природные пожары

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Авиалесоохраны, в течение ближайших пяти дней в Тюменской области сохранится максимальный уровень пожарной опасности. В настоящее время в регионе установлен четвертый класс пожарной опасности по шкале Нестерова.