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В одном из районов Тюменской области ликвидировали все природные пожары

17 мая 2023, 06:59
Фото: МЧС

13 ландшафтных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки

Тринадцать ландшафтных пожаров ликвидировали в Тюменской области за минувшие сутки. В регионе продолжают действовать девять ландшафтных пожаров площадью 1,88 тысячи гектаров.
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Тюмень

В тушении очагов возгорания задействованы более 600 человек, 120 единиц техники. Привлечена авиация — 5 вертолетов и 1 самолет Ил-76 с водосливными устройствами. В течение прошедших суток было произведено 215 сливов воды общим объемом 1,57 тысячи тонн.

Удалось полностью ликвидировать природные пожары на территории Голышмановского городского округа. По словам главы муниципалитета Александра Ледакова, все лесные и ландшафтные пожары ликвидированы, новых не возникало.

На всей территории Тюменской области непосредственной угрозы населенным пунктам нет.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Авиалесоохраны, в течение ближайших пяти дней в Тюменской области сохранится максимальный уровень пожарной опасности. В настоящее время в регионе установлен четвертый класс пожарной опасности по шкале Нестерова.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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