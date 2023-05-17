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В 40 километрах от Тюмени 8 июня проведут Этнофестиваль. Фото

17 мая 2023, 14:14
Фото: Скрин ВК «ЭТНОФЕСТ 2023»

«ЭТНОФЕСТ 2023» проведут в 40 км от Тюмени. Фото

В Тюменской области идёт подготовка к Этнофестивалю, который пройдёт с 8 по 12 июня. Об этом сообщается на сайте организаторов «ЭТНОФЕСТ 2023».

Планируется проведение более 600 различных культурных мероприятий. Этнофестиваль проводится с 2007 года. Здесь же выступит около 100 музыкальных групп и другие коллективы. 

«Встречаемся 8-12 июня 2023 года, на прежней площадке в Экополисе Фестивальном (42 км от Тюмени)», - отмечается в паблике организаторов мероприятия в ВК.

Ранее «Наш город» сообщал, что этнофестиваль «Родные люди» прошел недалеко от Тюмени в поселении «Родное» 17 июня 2022 года.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Массовые мероприятия#Фестиваль
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