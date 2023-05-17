В 40 километрах от Тюмени 8 июня проведут Этнофестиваль. Фото

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Планируется проведение более 600 различных культурных мероприятий. Этнофестиваль проводится с 2007 года. Здесь же выступит около 100 музыкальных групп и другие коллективы.
«Встречаемся 8-12 июня 2023 года, на прежней площадке в Экополисе Фестивальном (42 км от Тюмени)», - отмечается в паблике организаторов мероприятия в ВК.
Ранее «Наш город» сообщал, что этнофестиваль «Родные люди» прошел недалеко от Тюмени в поселении «Родное» 17 июня 2022 года.