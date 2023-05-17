Учителя математики прошли переподготовку в ТюмГУ

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Цель программы — дать методы и инструменты, с помощью которых можно значительно повысить мотивированность и успеваемость учеников.
В складывающейся социально-экономической ситуации новой промышленной революции, базирующейся на цифровых технологиях, мы предлагаем сменить подход к обучению математике и IT с инструментального на деятельностный. Процесс обучения математике и IT в деятельностном подходе выглядит следующим образом: у учеников формируется представление о математической схеме как о мыслительной понятийной конструкции так, чтобы они могли её использовать в разных ситуациях и контекстах, — рассказал директор Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Евгений Вдовин.
В рамках 3 модулей, которые прошли в период с января по апрель, школьные учителя рассматривали новые форматы групповой и проектной работы, образовательные технологии, актуализировали методики преподавания математики, способствующие интенсивному развитию учеников.
Главный результат программы — учителя не только восстанавливают смысл своей работы и формируют набор средств и методов для постановки у обучающихся математического мышления, но и снимают проблему профессионального выгорания и повышается внутренняя мотивация педагогов к профессиональной деятельности. При этом ученики значительно повышают свои компетенции не только для прохождения государственной аттестации по математике и IT, но и существенно улучшают свои результаты в естественно-научных дисциплинах, использующих математику, а также по различным типам функциональной грамотности, — добавил Евгений Вдовин.
В 2023 году при поддержке Фонда Потанина и программы «Приоритет 2030» Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ запускает магистерскую программу «Архитектор математического мышления» для подготовки преподавателей, которые будут обучать математике и IT на основании деятельностного подхода.