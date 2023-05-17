Учителя математики прошли переподготовку в ТюмГУ

В 2023 году при поддержке Фонда Потанина и программы «Приоритет 2030» Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ запускает магистерскую программу «Архитектор математического мышления» для подготовки преподавателей, которые будут обучать математике и IT на основании деятельностного подхода.