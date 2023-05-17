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Тюменцы определили пять лучших мест для рыбной ловли. Фото

17 мая 2023, 13:49
Фото: ВК «Рыбалка в Тюменской области»

Рыбаки Тюмени сообщают о хорошем лове у озера Оброчное и Большое Тарманское

В паблике ВК «Рыбалка в Тюменской области» тюменцы делятся самыми лучшими местами для ловли. Большинство из них находятся около озёр.
«Ловил в Решетниково лов очень редко брал. Но карася всё же достал», - отметил подписчик паблика Виктор Степанов.

Хорошо клюёт в Нижней Тавде (антипинская старица), реке Тура у деревни Якуши, у озёр Большое Тарманское, Буторлыга, Оброчное. Местные власти хотели запретить посещать водные объекты в Тюменской области, но рыбаки были возмущены подобной инициативой.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале мая тюменский рыбак утонул в реке.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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