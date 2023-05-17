Тюменцы определили пять лучших мест для рыбной ловли. Фото

Хорошо клюёт в Нижней Тавде (антипинская старица), реке Тура у деревни Якуши, у озёр Большое Тарманское, Буторлыга, Оброчное. Местные власти хотели запретить посещать водные объекты в Тюменской области, но рыбаки были возмущены подобной инициативой.