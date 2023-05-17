Тюменцам приходят письма о поверке счётчиков от мошенников

Судя по отзывам на Яндексе о компании «ГорВодоУчет» (но не ГосВодоУчет»), от тюменцев есть как положительные, так и отрицательные отклики, по крайней мере, за 2022 год. Правда, недовольны горожане были тем, что специалисты не приходят вовремя.