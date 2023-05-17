Тюменцам приходят письма о поверке счётчиков от мошенников

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Один из тюменцев поделился таким письмом в паблике «ЧС Тюмень».
«Новый развод для жителей Тюмени. Разбрасывают по ящикам от организации „ГосВодоУчет“, которой даже в гугле нет (не путайте с „ГорВодоУчет“!)», — сообщил анонимный подписчик.
В комментариях некоторые тюменцы подтвердили, что это мошенничество, и в качестве неоспоримого доказательства указали на наличие орфографических ошибок в «официальном» письме, например, на раздельное написание «от куда».
Другие, напротив, с этим не согласились, поскольку представители «ГосВодоУчета» сообщили им по телефону, что работают от «ТРИЦ».
«Когда получили подобное письмо, я тоже думала — развод, а потом подняла документы, посмотрела личный кабинет „ТРИЦ“, чтобы свериться по поверке. Выяснилось, что реально счетчик один истек по времени поверки и нужно вызывать специалиста. Лучше проверять», — рассказала местная жительница.
Судя по отзывам на Яндексе о компании «ГорВодоУчет» (но не ГосВодоУчет»), от тюменцев есть как положительные, так и отрицательные отклики, по крайней мере, за 2022 год. Правда, недовольны горожане были тем, что специалисты не приходят вовремя.
Ранее «Наш город» писал, что по квартирам тюменцев ходят подозрительные люди и представляются сотрудниками водоканала. Они устанавливают приборы в домах пенсионеров по цене, которая в несколько раз превышает их стоимость в магазинах. Сам «Росводоканал Тюмень» призывал не вестись на мошенников.