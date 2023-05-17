Тюменским судьям купят путевки на курорт за 265 тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 2,8 миллионов рублей направят из бюджета на санаторно-курортное лечение более 30 судей в отставке. Каждому из них приобретут путевку стоимостью 85 тысяч рублей в санатории на берегу реки Пышма и озера Малый Тараскуль.