Тюменским судьям купят путевки на курорт за 265 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Стоимость каждой путевки составляет 132 тысячи 400 рублей. В документах указано, что профиль одной из путевок — заболевания желудочно-кишечного тракта, второй — заболевания сердечно-сосудистой системы.
В опубликованных документах к лотам отмечено, что судьям должны быть предоставлены одноместные стандартные номера в корпусах, которые относятся к зданиям капитального строительства.
В номере должны быть душевая комната, холодильник, телевизор, кондиционер. Стоимость путевки должна включать проживание, 3-4 разовое питание с возможностью выбора блюд с учетом состояния здоровья, лечение — медикаментозное, физиотерапевтическое, массажи, мануальную терапию, рефлексотерапию и т. д., оказание медицинских услуг. На базе санатория должна иметься диагностическая база, включающая лабораторные методы исследования, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ — диагностику, консультативный осмотр узкими специалистами.
Продолжительность пребывания в санатории — не менее 14 дней. Прием заявок продлится до 22 мая 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 2,8 миллионов рублей направят из бюджета на санаторно-курортное лечение более 30 судей в отставке. Каждому из них приобретут путевку стоимостью 85 тысяч рублей в санатории на берегу реки Пышма и озера Малый Тараскуль.