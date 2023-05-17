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Тюменским судьям купят путевки на курорт за 265 тысяч рублей

17 мая 2023, 04:37
Фото: siberia resort & spa

Тюменским судьям в отставке купят путевки в санатории на 265 тысяч рублей

Тюменский областной суд потратит около 265 тысяч рублей на приобретение двух путевок в санаторий «Сибирь» для судей, пребывающих в отставке. Соответствующие закупки опубликованы на портале Госзакупки.
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Тюмень

Стоимость каждой путевки составляет 132 тысячи 400 рублей. В документах указано, что профиль одной из путевок — заболевания желудочно-кишечного тракта, второй — заболевания сердечно-сосудистой системы.

В опубликованных документах к лотам отмечено, что судьям должны быть предоставлены одноместные стандартные номера в корпусах, которые относятся к зданиям капитального строительства.

В номере должны быть душевая комната, холодильник, телевизор, кондиционер. Стоимость путевки должна включать проживание, 3-4 разовое питание с возможностью выбора блюд с учетом состояния здоровья, лечение — медикаментозное, физиотерапевтическое, массажи, мануальную терапию, рефлексотерапию и т. д., оказание медицинских услуг. На базе санатория должна иметься диагностическая база, включающая лабораторные методы исследования, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ — диагностику, консультативный осмотр узкими специалистами.

Продолжительность пребывания в санатории — не менее 14 дней. Прием заявок продлится до 22 мая 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 2,8 миллионов рублей направят из бюджета на санаторно-курортное лечение более 30 судей в отставке. Каждому из них приобретут путевку стоимостью 85 тысяч рублей в санатории на берегу реки Пышма и озера Малый Тараскуль.

#Общество#Новости тюмени#Санатории#Отпуск#Судья#Лечение#Тюмень#Тюменская область#Госзакупки#Валентина Бурнашева
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