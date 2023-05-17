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Тюменские депутаты назвали виновных в лесных и ландшафтных пожарах

17 мая 2023, 06:05

Тюменские депутаты оценили меры по противодействию ландшафтным пожарам

В Тюмени пожароопасная ситуация остается сложной, но контролируемой. К такому выводу пришли депутаты Тюменской гордумы.
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Тюмень

По словам директора департамента безопасности жизнедеятельности городской администрации Олега Датских, в областной столице организована работа 17 патрульных групп, для контроля ситуации в лесах активно используется беспилотник.

«Главной причиной лесных и ландшафтных пожаров по-прежнему является человеческий фактор», — подчеркнул Датских.

При проведении работ по ликвидации пожаров сотрудники полиции и МЧС выявили семь нарушителей на месте пожаров. Кроме того, было составлено более 50 административных протоколов на жителей СНТ из-за нарушения противопожарного режима.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за сутки ликвидировали семь лесных пожаров на площади порядка 7 тысяч га. Продолжаются работы по тушению огня в Вагайском и Нижнетавдинском районах.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Городская Дума#Тюмень#Тюменская область
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