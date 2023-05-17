Тюменские депутаты назвали виновных в лесных и ландшафтных пожарах

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По словам директора департамента безопасности жизнедеятельности городской администрации Олега Датских, в областной столице организована работа 17 патрульных групп, для контроля ситуации в лесах активно используется беспилотник.
«Главной причиной лесных и ландшафтных пожаров по-прежнему является человеческий фактор», — подчеркнул Датских.
При проведении работ по ликвидации пожаров сотрудники полиции и МЧС выявили семь нарушителей на месте пожаров. Кроме того, было составлено более 50 административных протоколов на жителей СНТ из-за нарушения противопожарного режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за сутки ликвидировали семь лесных пожаров на площади порядка 7 тысяч га. Продолжаются работы по тушению огня в Вагайском и Нижнетавдинском районах.