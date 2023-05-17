Тюмень стала лидером по вводу многоквартирных домов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Начальник ГУС ТО Павел Перевалов рассказал, что областная столица лидирует по вводу многоквартирников в Тюменской области. Только за начало года здесь ввели 305 тысяч квадратных метров жилья.
В секторе ИЖС лидирующие позиции занимает Тюменский район. Здесь построили дома общей площадью 180 тысяч квадратных метров.
В ведомстве напомнили, что 2022 году в регионе было введено более двух миллионов квадратных метров жилья. Тюменская область оказалась в тройке регионов-лидеров.
Ранее «Наш город» писал, что на месте снесенного завода «Электрон» появится новый жилой комплекс.