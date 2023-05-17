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Тюмень стала лидером по вводу многоквартирных домов

17 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI

Более 700 тысяч квадратных метров построили в Тюменской области

Свыше 700 тысяч квадратных метров жилья ввели в нашем регионе за первые четыре месяца 2023 года: это на четверть больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе ГУС ТО.

Начальник ГУС ТО Павел Перевалов рассказал, что областная столица лидирует по вводу многоквартирников в Тюменской области. Только за начало года здесь ввели 305 тысяч квадратных метров жилья.

В секторе ИЖС лидирующие позиции занимает Тюменский район. Здесь построили дома общей площадью 180 тысяч квадратных метров.

В ведомстве напомнили, что 2022 году в регионе было введено более двух миллионов квадратных метров жилья. Тюменская область оказалась в тройке регионов-лидеров.

Ранее «Наш город» писал, что на месте снесенного завода «Электрон» появится новый жилой комплекс.

 

 

 

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