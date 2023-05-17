Тюмень стала лидером по вводу многоквартирных домов

Более 700 тысяч квадратных метров построили в Тюменской области

Свыше 700 тысяч квадратных метров жилья ввели в нашем регионе за первые четыре месяца 2023 года: это на четверть больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе ГУС ТО.

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