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Церемония награждения лауреатов премии РАСО для бизнеса пройдёт 26 мая

17 мая 2023, 11:56
Фото: пресс-служба РАСО
В Москве 26 мая наградят победителей премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) для бизнеса. Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнёром премии.

По сообщению издания 56orb.ru, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что премия для бизнеса является логическим продолжением политической премии РАСО «Гамбургский счёт». По словам организаторов премии, целью данного конкурса является признание впечатляющих результатов компаний России в сфере репутационного менеджмента.

В текущем году конкурсанты будут состязаться в девяти номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность», «Для первого лица».

В этом году у конкурса есть еще одна особенность - награда для победителей в виде цифровых копий арт-объекта, которые зарегистрированы в виде NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.

Традиционно в день вручения премии победителям конкурса будет проведена РАСО конференция, которая в этом году получила название «РАСО. Репутация». По словам первого вице-президента РАСО Олега Полетаева, в этом году для конференции было выбрано несколько тем. Организаторы конкурса совместно с экспертами обсудят актуальные факторы, определяющие доверие к бизнесу, а также сложности формирования образа социально-ориентированного бизнеса.

В рамках деловой программы будет проведено несколько мероприятий. Она начнется с пленарной дискуссии "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?". В рамках ее проведения конкурсанты поговорят о произошедших за последний год изменениях состава и значимости факторов, влияющих на отношение к предприятиям со стороны разных групп стейкхолдеров. После небольшого перерыва состоится пленарная дискуссия "Социальный образ бизнеса: энтузиасты VS скептики".



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