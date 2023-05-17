Церемония награждения лауреатов премии РАСО для бизнеса пройдёт 26 мая

Традиционно в день вручения премии победителям конкурса будет проведена РАСО конференция, которая в этом году получила название «РАСО. Репутация». По словам первого вице-президента РАСО Олега Полетаева, в этом году для конференции было выбрано несколько тем. Организаторы конкурса совместно с экспертами обсудят актуальные факторы, определяющие доверие к бизнесу, а также сложности формирования образа социально-ориентированного бизнеса.