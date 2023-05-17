Церемония награждения лауреатов премии РАСО для бизнеса пройдёт 26 мая

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По сообщению издания 56orb.ru, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что премия для бизнеса является логическим продолжением политической премии РАСО «Гамбургский счёт». По словам организаторов премии, целью данного конкурса является признание впечатляющих результатов компаний России в сфере репутационного менеджмента.
В текущем году конкурсанты будут состязаться в девяти номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность», «Для первого лица».
В этом году у конкурса есть еще одна особенность - награда для победителей в виде цифровых копий арт-объекта, которые зарегистрированы в виде NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.
Традиционно в день вручения премии победителям конкурса будет проведена РАСО конференция, которая в этом году получила название «РАСО. Репутация». По словам первого вице-президента РАСО Олега Полетаева, в этом году для конференции было выбрано несколько тем. Организаторы конкурса совместно с экспертами обсудят актуальные факторы, определяющие доверие к бизнесу, а также сложности формирования образа социально-ориентированного бизнеса.
В рамках деловой программы будет проведено несколько мероприятий. Она начнется с пленарной дискуссии "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?". В рамках ее проведения конкурсанты поговорят о произошедших за последний год изменениях состава и значимости факторов, влияющих на отношение к предприятиям со стороны разных групп стейкхолдеров. После небольшого перерыва состоится пленарная дискуссия "Социальный образ бизнеса: энтузиасты VS скептики".