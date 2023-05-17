Цены на «вторичку» в Тюмени выросли из-за обвала рубля

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
По данным аналитиков МИР КВАРТИР», в апреле в цены на квартиры увеличились в 60 городах России. Больше всего подорожала недвижимость в Чебоксарах (7,7%), Кирове (7,2%) и Челябинске (6,6%). Подешевело жиль в Махачкале (на 3,4%), Калининграде (на 1,7%), Ленинградской области (на 1%).
В среднем по всем городам стоимость квадратного метра увеличилась на 1,8%, до 100 тысяч 549 рублей.
«Росту цен способствовал целый комплекс факторов: это и активизация рынка, и девальвация рубля в апреле, и выросший спрос на „вторичку“. Многие люди уже не способны потянуть покупку новостроек, цены на которые взлетели в последние годы, и обратили внимание на „вторичку“, которая и дешевле, и предоставляет возможность поторговаться, получить скидку», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
По его мнению, в перспективе, если будет принята программа льготной ипотеки на «вторичку», цены продолжат расти.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменских сел и деревень, пострадавших от пожаров получат компенсации за сгоревшее жилье. Денежные средства будут выплачены исходя из стоимости квадратного метра в 72 тысячи рублей.