Цены на «вторичку» в Тюмени выросли из-за обвала рубля

По данным аналитиков МИР КВАРТИР», в апреле в цены на квартиры увеличились в 60 городах России. Больше всего подорожала недвижимость в Чебоксарах (7,7%), Кирове (7,2%) и Челябинске (6,6%). Подешевело жиль в Махачкале (на 3,4%), Калининграде (на 1,7%), Ленинградской области (на 1%).