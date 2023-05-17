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Цены на «вторичку» в Тюмени выросли из-за обвала рубля

17 мая 2023, 08:07

В Тюмени девальвации рубля подорожала «вторичка»

В Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла за последний месяц на 1,2%. Сегодня средняя стоимость «вторички» составляет 5,7 миллионов рублей.
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Тюмень

По данным аналитиков МИР КВАРТИР», в апреле в цены на квартиры увеличились в 60 городах России. Больше всего подорожала недвижимость в Чебоксарах (7,7%), Кирове (7,2%) и Челябинске (6,6%). Подешевело жиль в Махачкале (на 3,4%), Калининграде (на 1,7%), Ленинградской области (на 1%).

В среднем по всем городам стоимость квадратного метра увеличилась на 1,8%, до 100 тысяч 549 рублей.

«Росту цен способствовал целый комплекс факторов: это и активизация рынка, и девальвация рубля в апреле, и выросший спрос на „вторичку“. Многие люди уже не способны потянуть покупку новостроек, цены на которые взлетели в последние годы, и обратили внимание на „вторичку“, которая и дешевле, и предоставляет возможность поторговаться, получить скидку», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

По его мнению, в перспективе, если будет принята программа льготной ипотеки на «вторичку», цены продолжат расти.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменских сел и деревень, пострадавших от пожаров получат компенсации за сгоревшее жилье. Денежные средства будут выплачены исходя из стоимости квадратного метра в 72 тысячи рублей.

#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Цены#Цены на квартиры#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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