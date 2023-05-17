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Сегодня в Тюмени ожидается ясный и тёплый день

17 мая 2023, 01:26
Фото: 1MI

Солнечная погода и до + 18 ожидается в Тюмени 17 мая

Сегодня в областной столице синоптики прогнозируют почти такую же погоду, как и вчера. Уже с утра будет солнечно, ожидается + 11 градусов.

После обеда также обещают ясное небо, столбики термометров поднимутся до +15 ...+18 градусов. На протяжении дня будет дуть восточный ветер с порывами до 8 м/с, который после полудня временно сменит направление на восточное. 

Ночью похолодает до + 8 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что дожди в начале 20-х чисел мая ожидаются в Ишиме и Тобольске. В областной столице до конца месяца осадков, увы, не прогнозируют.

 

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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