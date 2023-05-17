Сегодня в Тюмени ожидается ясный и тёплый день

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
После обеда также обещают ясное небо, столбики термометров поднимутся до +15 ...+18 градусов. На протяжении дня будет дуть восточный ветер с порывами до 8 м/с, который после полудня временно сменит направление на восточное.
Ночью похолодает до + 8 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что дожди в начале 20-х чисел мая ожидаются в Ишиме и Тобольске. В областной столице до конца месяца осадков, увы, не прогнозируют.