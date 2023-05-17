Риск максимальный: в тюменских лесах прогнозируют высокую пожарную опасность

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:07
В настоящее время в Тюменской области наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в Нижнетавдинском и Вагайском районах. Там действуют два проблемных пожара.
На одном из них усилия Авиалесоохраны сконцентрированы на дотушивании огня внутри кромки очага. На втором - основная работа по тушению идет на участке кромки, протяженностью более сем километров.
Помощь региону в тушении лесных пожаров оказывают более 150 парашютистов-десантников Архангельской Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Карелии и Коми. За последние 10 дней команды Авиалесоохраны и лесных пожарных станций потушили на территории Тюменской области 31 лесной пожар.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки в регионе ликвидировали 7 лесных пожаров площадью порядка 7 тысяч гектаров. На утро 17 мая в Тюменской области действуют 5 лесных пожаров, 4 из них локализованы.