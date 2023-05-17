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Риск максимальный: в тюменских лесах прогнозируют высокую пожарную опасность

17 мая 2023, 04:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В тюменских лесах прогнозируют высокую пожарную опасность

Тюменская область вошла в число регионов с максимальными рисками возникновения пожаров в течение ближайших пяти дней. Такой прогноз дают специалисты Авиалесоохраны.
Сюжет
Тюмень
Фото: Авиалесоохрана

В настоящее время в Тюменской области наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в Нижнетавдинском и Вагайском районах. Там действуют два проблемных пожара.

На одном из них усилия Авиалесоохраны сконцентрированы на дотушивании огня внутри кромки очага. На втором - основная работа по тушению идет на участке кромки, протяженностью более сем километров.

Помощь региону в тушении лесных пожаров оказывают более 150 парашютистов-десантников Архангельской Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Карелии и Коми. За последние 10 дней команды Авиалесоохраны и лесных пожарных станций потушили на территории Тюменской области 31 лесной пожар.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки в регионе  ликвидировали 7 лесных пожаров площадью порядка 7 тысяч гектаров. На утро 17 мая в Тюменской области действуют 5 лесных пожаров, 4 из них локализованы.

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