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Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев

17 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI

Тюменских погорельцев не стали включать в перечень поручений по обеспечению жильем

Тюменская область не вошла в перечень поручений Путина по обеспечению жильем погорельцев. В списке - Свердловская и Курганская области. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

Оценку ущерба от лесных пожаров проведут Мишустин М.В. (премьер-министр РФ), Шумков В.М. (губернатор Курганской области), Куйвашев Е.В. (губернатор Свердловской области). Доклады по этому вопросу должны быть предоставлены до 1 июля и до 15 сентября.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров», - сообщается на сайте kremlin.ru.

Стоит отметить, что в мае в Тюменской области из-за пожаров сгорело более 100 построек, среди них десятки частных домов, об этом сообщал «Наш город».

80 дачных домов сгорело во время пожара в Тобольском районе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#МЧС#Режим ЧС#Работа
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