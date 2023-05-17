Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:43
Оценку ущерба от лесных пожаров проведут Мишустин М.В. (премьер-министр РФ), Шумков В.М. (губернатор Курганской области), Куйвашев Е.В. (губернатор Свердловской области). Доклады по этому вопросу должны быть предоставлены до 1 июля и до 15 сентября.
«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров», - сообщается на сайте kremlin.ru.
Стоит отметить, что в мае в Тюменской области из-за пожаров сгорело более 100 построек, среди них десятки частных домов, об этом сообщал «Наш город».