Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев

Тюменских погорельцев не стали включать в перечень поручений по обеспечению жильем

Тюменская область не вошла в перечень поручений Путина по обеспечению жильем погорельцев. В списке - Свердловская и Курганская области. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.