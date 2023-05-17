Пропавшую тюменку ищут уже сутки

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Местная жительница ушла из дома в неизвестном направлении. Она была в чёрной олимпийке, белой футболке, светлых бриджах и чёрных босоножках.
Среди характерных примет женщины в ориентировке указаны русые волосы, светло-карие глаза и небольшой рост — 150 см.
Всех, кому станет известно, где находится пропавшая, просят незамедлительно звонить: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшую две недели назад жительницу Ишима нашли мёртвой. Предположительно, она утонула в реке.