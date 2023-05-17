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Пропавшую тюменку ищут уже сутки

17 мая 2023, 08:14
Фото: ЛизаАлерт

Тридцатисемилетняя Нина Захарова пропала в Тюменской области

Тридцатисемилетняя женщина пропала вчера в селе Стрехнино Ишимского района, сообщили в поиско-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Местная жительница ушла из дома в неизвестном направлении. Она была в чёрной олимпийке, белой футболке, светлых бриджах и чёрных босоножках.

Среди характерных примет женщины в ориентировке указаны русые волосы, светло-карие глаза и небольшой рост — 150 см.

Всех, кому станет известно, где находится пропавшая, просят незамедлительно звонить: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшую две недели назад жительницу Ишима нашли мёртвой. Предположительно, она утонула в реке.

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#Елена Чебоксарова#Поиски человека#Поиски пропавших#Ишимский район#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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