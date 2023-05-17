Проект строительства студенческого кампуса в Тюмени одобрили в министерстве

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:42
Кампусы в Тюмени, Самаре, Иваново, Великом Новгороде, Архангельске, Перми, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на федеральной территории «Сириус» возведут в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Дорожные карты представляют собой детальные планы и включают мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ и так далее, сообщает информационные центр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с президентом России Владимиров Путиным сообщил, что в Тюмени кампус будет построен в течение пяти лет.
Основой студенческого кампуса станут общежития для учащихся и преподавателей. Также на территории площадью около 170 тысяч квадратных метров расположатся гостиницы, спорткомплекс, научно-лабораторный корпус, конгресс-центр.