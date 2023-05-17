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Проект строительства студенческого кампуса в Тюмени одобрили в министерстве

17 мая 2023, 03:39
Фото: Минобрнауки России

Минобрнауки утвердило проект строительства студенческого кампуса в Тюмени

Министерство образования и науки России утвердило дорожные карты по строительству и оснащению кампуса мирового уровня в Тюмени. Всего одобрение получили 9 проектов.
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Тюмень

Кампусы в Тюмени, Самаре, Иваново, Великом Новгороде, Архангельске, Перми, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на федеральной территории «Сириус» возведут в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Дорожные карты представляют собой детальные планы и включают мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ и так далее, сообщает информационные центр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с президентом России Владимиров Путиным сообщил, что в Тюмени кампус будет построен в течение пяти лет.

Основой студенческого кампуса станут общежития для учащихся и преподавателей. Также на территории площадью около 170 тысяч квадратных метров расположатся гостиницы, спорткомплекс, научно-лабораторный корпус, конгресс-центр.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Кампус#Студенты#Тюменская область
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