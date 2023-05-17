Президентский фонд культурных инициатив отмечает двухлетие и планирует развитие

На данный момент на сайте фонда зарегистрированы более 119 000 творческих команд со всей России, а экспертам было направлено более 54 600 заявок для рассмотрения. После проведения независимой экспертной оценки поддержано 4945 проектов на общую сумму более 15,5 миллиарда рублей. Свыше 300 из них были направлены на интеграцию жителей новых регионов в общее историко-культурное пространство страны.