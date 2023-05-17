Президентский фонд культурных инициатив отмечает двухлетие и планирует развитие

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:02
За прошедший период фонд провел восемь конкурсов на предоставление грантов президента, которые предназначены для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Особое внимание уделялось специальным конкурсам, направленным на поддержку жителей новых регионов России и их интеграцию в историко-культурное пространство страны.
На данный момент на сайте фонда зарегистрированы более 119 000 творческих команд со всей России, а экспертам было направлено более 54 600 заявок для рассмотрения. После проведения независимой экспертной оценки поддержано 4945 проектов на общую сумму более 15,5 миллиарда рублей. Свыше 300 из них были направлены на интеграцию жителей новых регионов в общее историко-культурное пространство страны.
Самыми активными в подаче творческих инициатив стали команды из Москвы (5673 заявки), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177 заявок), Белгородской области (2079 заявок), Республики Башкортостан (1752 заявки), Краснодарского края (1520 заявок) и Московской области (1246 заявок). Все эти регионы подали более 1000 заявок каждый.
Фонд активно сотрудничает с региональными органами власти в сфере культуры, проводятся официальные встречи с главами субъектов, а также семинары с творческими командами на местах.