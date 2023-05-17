Житель Тюмени поборется за 1 миллион рублей в кулинарном шоу

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Он решил научиться готовить после того, как его жена попала в больницу с отравлением.
«Это его не первый выход на экран. В декабре 2022 года он устроил фееричные покатушки в центре Тюмени, которые закончились задержанием», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
Он прокатился на ватрушке на улице Республики, видео собрало больше 30 000 просмотров.
Ранее «Наш город» сообщал, что Алёна Водонаева подала заявление на смену имени, по паспорту она Елена.