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Житель Тюмени поборется за 1 миллион рублей в кулинарном шоу

17 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI

Тюменец снялся в кулинарном шоу на федеральном телеканале. Он поборется за 1 млн руб

Тюменец Владислав Г. снялся в кулинарном шоу на телеканале СТС, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». Он поборется за главный приз – 1 млн рублей.

Он решил научиться готовить после того, как его жена попала в больницу с отравлением.

«Это его не первый выход на экран. В декабре 2022 года он устроил фееричные покатушки в центре Тюмени, которые закончились задержанием», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

Он прокатился на ватрушке на улице Республики, видео собрало больше 30 000 просмотров.

Ранее «Наш город» сообщал, что Алёна Водонаева подала заявление на смену имени, по паспорту она Елена.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Шоу#Телеканалы
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