Отличившееся тюменские школьники получили паспорта от губернатора

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
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Updated Сегодня, 17:17
Сегодня в региональном правительстве прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи. В самом начале подросткам, преуспевшим в разных сферах деятельности, торжественно вручили паспорта.
Активные участники РДДМ «Движение первых» представили губернатору три проекта, которые вошли в список победителей областного марафона детских инициатив.
Марафон детских инициатив РДДМ прошёл весной (апрель — май) текущего года.
Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор навестил раненых бойцов в столичном госпитале.