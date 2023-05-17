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Отличившееся тюменские школьники получили паспорта от губернатора

17 мая 2023, 17:04
Фото: 1MI

Губернатор Александр Моор вручил первые паспорта тюменцам

Александр Морр вручил первые паспорта девяти 14-летним жителям Тюменской области, сообщили в информцентре субъекта РФ.
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Дети

Сегодня в региональном правительстве прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи. В самом начале подросткам, преуспевшим в разных сферах деятельности, торжественно вручили паспорта.

Активные участники РДДМ «Движение первых» представили губернатору три проекта, которые вошли в список победителей областного марафона детских инициатив.

Марафон детских инициатив РДДМ прошёл весной (апрель — май) текущего года.

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор навестил раненых бойцов в столичном госпитале.

 

 

Видео: 1MI
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