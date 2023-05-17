Новое социальное жилье в селе Упорово подключили к электричеству

Технологическое присоединение — один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Дом в селе Упорово построен для предоставления социального жилья нуждающимся, в том числе детям-сиротам и подключен к сетям компании в рамках электроснабжения нового жилого микрорайона.