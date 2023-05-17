Новое социальное жилье в селе Упорово подключили к электричеству

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
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Updated Сегодня, 10:42
Энергетики выдали 143 кВт мощности от высоковольтной подстанции 110 кВ «Упорово». Чтобы обеспечить надежное электроснабжение многоквартирного здания, «Россети Тюмень» установили 2 трансформаторные подстанции мощностью 160 кВА каждая, а также проложили 2 воздушные и 4 кабельные линии электропередачи. При монтаже ЛЭП специалисты использовали самонесущий изолированный провод с увеличенной пропускной способностью и износостойкостью.
Технологическое присоединение — один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Дом в селе Упорово построен для предоставления социального жилья нуждающимся, в том числе детям-сиротам и подключен к сетям компании в рамках электроснабжения нового жилого микрорайона.