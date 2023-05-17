nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Изображение материала

Новое социальное жилье в селе Упорово подключили к электричеству

17 мая 2023, 10:22
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» подключили к электросетям новый многоквартирный дом и газовую котельную в Тюменской области. Таким образом, жильцов обеспечили сразу светом и теплом.

Энергетики выдали 143 кВт мощности от высоковольтной подстанции 110 кВ «Упорово». Чтобы обеспечить надежное электроснабжение многоквартирного здания, «Россети Тюмень» установили 2 трансформаторные подстанции мощностью 160 кВА каждая, а также проложили 2 воздушные и 4 кабельные линии электропередачи. При монтаже ЛЭП специалисты использовали самонесущий изолированный провод с увеличенной пропускной способностью и износостойкостью.

Технологическое присоединение — один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Дом в селе Упорово построен для предоставления социального жилья нуждающимся, в том числе детям-сиротам и подключен к сетям компании в рамках электроснабжения нового жилого микрорайона.

#Анастасия Стрежнева#Тюменская область#Электроэнергия#Теплоснабжение#Россети Тюмень
Подпишитесь
Жители регионов раскупают Тюменские новостройки по программе «Сотрудничество»
Сегодня, 07:38
«Ковидная ошибочка»: общественник подал иск на правительство региона
Сегодня, 10:04
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
Сегодня, 07:18
«Ночь музеев — 2023» отличится особенной программой
Сегодня, 09:47
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 06:28
На Серпуховском лифтостроительном заводе используют уникальные технологии
Сегодня, 07:45