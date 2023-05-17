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«Ночь музеев — 2023» отличится особенной программой

17 мая 2023, 09:47
Фото: nashgorod.ru
Куда сходить на «Ночь музеев — 2023» в Тюмени

Куда сходить на «Ночь музеев — 2023» в Тюмени

2023 году в Тюмени «Ночь музеев» пройдет 20 мая, тема акции — «История и истории». В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. «Наш город» собрал для вас афишу всех мероприятий, которые пройдут в самую культурную ночь года.
Сюжет
Тюмень

«Исторический парк „Россия — Моя история“

Торжественное открытие «Ночи музеев — 2023» пройдет с 18:00 до 18:30 на площадке перед историческим парком. В нем примут участие, в рамках открытия на сцене выступят местные творческие коллективы, оркестр Главного управления МЧС по Тюменской области, а также гости услышат приветствие от директора парка «Россия — Моя история».

"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

Для гостей каждый час будут проводится экскурсии по экспозициям:

  • «Рюриковичи». Вниманию посетителей также будут представлены подробности возникновения сначала Тюменского, а затем и Сибирского ханства в бассейнах рек Иртыш и Тобол. Не менее интересны факты освоения Сибири Ермаком и история появления первых русских городов за Уралом (Тюмени и Тобольска). Рассказ сопровождается яркими примерами, представленными с помощью интерактивных проекций и карт.
  • «Романовы». В ходе экскурсии посетители узнают о том, какие великие события пережила страна за 300 лет правления династии Романовых. Участники мероприятия познакомятся с семьей, которая как никакая другая семья в России была очернена и оболгана, и о людях, стремившихся к величию России–Потемкине и Суворове, Пушкине и Достоевском, Чайковском и Глинке, Лобачевском и Менделееве.
  • «От великих потрясений к Великой Победе». Гости узнают о событиях в истории России первой половины XX века, которые не имеют аналогов по своим масштабам и накалу. Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты…
  • Практика «Образ женщины глазами русских художников». На медиации посетители смогут примерить на себя роль историков, этнографов и художников, и вместе с ведущим в форме диалога поразмышляют как изменялась роль женщины как наставника и учителя в разные исторические эпохи.
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

С 19:00 до 20:00 здесь пройдет мероприятие «Объединяя историю», в рамках которого будет организована встреча с генеральным директором ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светланой Сидоровой.

«На встрече вы узнаете о самых интересных проектах в области музейного дела нашего региона, историю создания ГАУК ТО „ТМПО“, его деятельность в настоящем и стратегические задачи на будущее», — обещают в музее.
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

В то же время, с 19:00 до 20:00 в амфитеатре будет идти концертная программа «Попурри», ее исполнит известная в городе молодёжная вокальная группа «Матрица». В дружеской атмосфере, в окружении зрителей, тюменские артисты исполнят песни известных российских исполнителей и групп.

"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

Позже, с 22:00 до 23:50 гостей музея будет развлекать шоу коротких историй «Вырастешь-поймешь»

Также в амфитеатре герои представления расскажут о людях, которые изменили их жизнь, а также о случаях, когда от них зависело будущее другого человека. В качестве спикеров на импровизированной сцене окажутся деятели культуры, образования, медиа, общественники и другие. Также ожидается выступление и история главы города Тюмени Руслана Кухарука. 

"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

На протяжении всей акции, с 18:00 до 23:50 по комплексному билету можно будет посетить выставочные и интерьерные проекты:

  • «Сны об античности»
  • «Калейдоскоп традиций»
  • «Благовещенский собор — утраченное наследие»
  • «Романтика соцреализма»
  • «Миражи»
  • «Грани таланта. Юбилейная выставка Н. В. Распопова»
  • «Вызов»
  • «Противостояние»
  • «Геологам посвящается»
  • «Путь героев. 75 лет тюменской геологии»
  • «Тюменские промыслы и ремёсла»
  • «Цветы и ситцы»
  • «Кружевные сказы»
  • «Вглядываясь в прошлое»
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

Также в музее гостей будет ждать ряд мастер-классов. Однако бесплатные билеты на них стоит приобрести заранее, так как ведущим будет необходимо подготовить нужно количество расходников.

Список мастерклассов:

  • С 18:00 до 23:00 — «Тюменский ковер», создание небольшой сувенирной открытки с элементом Тюменского ковра.
  • С 18:00 до 18:45 и с 19:00 до 19:45 — «Тюменский цвЯточек», мастер по урало-сибирской росписи Ольга Отраднова поможет расписать брошь или магнит с основными элементами урало-сибирской росписи.
  • С 19:30 до 20:00 — «Кулон из эпоксидной смолы», участники освоят технику работы с эпоксидной смолой и создадут украшение.
  • С 19:00 до 19:30 — «Браслет с вышивкой», мастер по кожевенному делу Андрей Щебельник расскажет и покажет, как создать кожаный браслет с вышивкой.
  • С 20 до 20:45 и с 21:00 до 21:45 — «Волшебный мир деревянной игрушки», мастер резьбы по дереву Святослав Шитов расскажет об особенностях тюменской резной деревянной игрушки и научит обрабатывать дерево и украшать деревянную игрушку особой тюменской росписью.
  • С 21:00 до 21:30 и с 21:30 до 22:00 — «Браслет-косичка из кожи», Андрей Щебельник поможет создать кожаный браслет в технике плетения.
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

В 23:55 состоится церемония закрытия программы «Ночь музеев-2023», в рамках которой будет организовано выступления театра света «Гелиос».

Подробнее о мероприятиях в музее можно узнать здесь.

Музей «Дом Машарова»

С 16:15 до 17:00 гостям покажут спектакль «Праздник с куклами». С песнями, танцами и номерами выступят на сцене-ширме знаменитый Петрушка и его не менее знаменитые друзья-куклы. А в перерыве между выступлениями, известные кукольники Сергей и Ирина Кузины сыграют с детьми в разные игры, станцуют вместе и споют.

С 17:10 до 20:00 будет организован квест «Кто в доме хозяин?». Это увлекательное путешествие по экспозиции «Семейный альбом». Юным посетителям выдаются маршрутные листы, с помощью которых они погрузятся в историю дома.

С 17:00 до 20.00 и с 23:00 до 24:00 можно будет поучаствовать в игре по экспозиции «Семейный альбом». На входе в музей расположены куар-коды для перехода в чат-бот. Участники получают вопросы, ответы на которые найдут в экспозиции. Посетители узнают о том, как Николай Дмитриевич Машаров стал знатным тюменским горожанином, наладил нужные связи, открыл свой завод и влиял на свое окружение.

С 19:00 до 20:00 будет проходить уличная концертная программа с выступлениями тюменских артистов.

Подробнее о мероприятиях в музее можно узнать здесь

"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

Галерея сувениров «Легенды Сибири»

В этот день тюменцам впервые представят необычный палеонтологический экспонат.

«Что это такое, говорить пока не будем. Могу только сказать, что ни у нас, ни в тюменских музеях подобного экземпляра, относящегося к вымершим животным ледникового периода — современника мамонта — не экспонировалось», — ехидно отмечает о Михаил Михайлов, руководитель компании «Легенды Сибири».

Здесь «Ночь музеев — 2023» продлится с 18:00 до 22:00, вход — бесплатный.

"Ночь музеев - 2023" в Тюмени "Ночь музеев - 2023" в Тюмени
"Ночь музеев - 2023" в Тюмени
Фото: 1MI

Музей «Городская Дума»

С 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 тюменцы смогут посетить выставки:

  • «Тюмень — Война — Великая Победа»
  • «Окно в природу»
  • «Тюменские куранты»
  • «Директор музея»
  • «Модели гражданского автотранспорта»
  • «Магия мира животных»
  • «Сталинград. Ни шагу назад!»
  • «Честное пионерское»

С 16:00 до 20:00 в сервисной зоне на втором этаже будут проходить экспресс мастер-классы «Магнит на колёсах». Ребята познакомятся с выставкой «Модели гражданского автотранспорта», а затем создадут модель легкового автомобиля из фетра.

В 18:00 на уличной площадке перед музеем начнется концерт «Музыка бывает разная». Тюменцы услышат ряд музыкальных произведений, попеременно исполняемых на саксофоне, скрипке и балалайке. Возрастных ограничений нет.

В 20:30 и в 22:00 на втором этаже от экспозиции «Окно в природу» будет организована пешеходная экскурсия «А здесь откроем музей!». Экскурсию проведет заведующий музеем.

С 19:00 до 20:00 пройдёт мероприятие «Я экспозиционер». Участникам открытого монтажа в группах предстоит тематически оформить несколько витрин.

С 20:00 до 22:00 каждые полчаса желающие смогут принять участие в квесте «Артефакты и факты», где получат доступ к секретным документам тюменцев.

В 22:00, 22:30 и 23:10 на втором этаже музея в зале палеонтологии пройдут экскурсии «Гиганты Ледникового периода».

#Алиса Вернер#Музейная ночь#Ночь музеев#Музеи#Культура#Культурабудущего#Выставки#Выставочный зал#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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