«Ночь музеев — 2023» отличится особенной программой

С 17:00 до 20.00 и с 23:00 до 24:00 можно будет поучаствовать в игре по экспозиции «Семейный альбом». На входе в музей расположены куар-коды для перехода в чат-бот. Участники получают вопросы, ответы на которые найдут в экспозиции. Посетители узнают о том, как Николай Дмитриевич Машаров стал знатным тюменским горожанином, наладил нужные связи, открыл свой завод и влиял на свое окружение.