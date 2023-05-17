«Ночь музеев — 2023» отличится особенной программой

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Торжественное открытие «Ночи музеев — 2023» пройдет с 18:00 до 18:30 на площадке перед историческим парком. В нем примут участие, в рамках открытия на сцене выступят местные творческие коллективы, оркестр Главного управления МЧС по Тюменской области, а также гости услышат приветствие от директора парка «Россия — Моя история».
Для гостей каждый час будут проводится экскурсии по экспозициям:
С 19:00 до 20:00 здесь пройдет мероприятие «Объединяя историю», в рамках которого будет организована встреча с генеральным директором ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светланой Сидоровой.
«На встрече вы узнаете о самых интересных проектах в области музейного дела нашего региона, историю создания ГАУК ТО „ТМПО“, его деятельность в настоящем и стратегические задачи на будущее», — обещают в музее.
В то же время, с 19:00 до 20:00 в амфитеатре будет идти концертная программа «Попурри», ее исполнит известная в городе молодёжная вокальная группа «Матрица». В дружеской атмосфере, в окружении зрителей, тюменские артисты исполнят песни известных российских исполнителей и групп.
Позже, с 22:00 до 23:50 гостей музея будет развлекать шоу коротких историй «Вырастешь-поймешь».
Также в амфитеатре герои представления расскажут о людях, которые изменили их жизнь, а также о случаях, когда от них зависело будущее другого человека. В качестве спикеров на импровизированной сцене окажутся деятели культуры, образования, медиа, общественники и другие. Также ожидается выступление и история главы города Тюмени Руслана Кухарука.
На протяжении всей акции, с 18:00 до 23:50 по комплексному билету можно будет посетить выставочные и интерьерные проекты:
Также в музее гостей будет ждать ряд мастер-классов. Однако бесплатные билеты на них стоит приобрести заранее, так как ведущим будет необходимо подготовить нужно количество расходников.
Список мастерклассов:
В 23:55 состоится церемония закрытия программы «Ночь музеев-2023», в рамках которой будет организовано выступления театра света «Гелиос».
С 16:15 до 17:00 гостям покажут спектакль «Праздник с куклами». С песнями, танцами и номерами выступят на сцене-ширме знаменитый Петрушка и его не менее знаменитые друзья-куклы. А в перерыве между выступлениями, известные кукольники Сергей и Ирина Кузины сыграют с детьми в разные игры, станцуют вместе и споют.
С 17:10 до 20:00 будет организован квест «Кто в доме хозяин?». Это увлекательное путешествие по экспозиции «Семейный альбом». Юным посетителям выдаются маршрутные листы, с помощью которых они погрузятся в историю дома.
С 17:00 до 20.00 и с 23:00 до 24:00 можно будет поучаствовать в игре по экспозиции «Семейный альбом». На входе в музей расположены куар-коды для перехода в чат-бот. Участники получают вопросы, ответы на которые найдут в экспозиции. Посетители узнают о том, как Николай Дмитриевич Машаров стал знатным тюменским горожанином, наладил нужные связи, открыл свой завод и влиял на свое окружение.
С 19:00 до 20:00 будет проходить уличная концертная программа с выступлениями тюменских артистов.
В этот день тюменцам впервые представят необычный палеонтологический экспонат.
«Что это такое, говорить пока не будем. Могу только сказать, что ни у нас, ни в тюменских музеях подобного экземпляра, относящегося к вымершим животным ледникового периода — современника мамонта — не экспонировалось», — ехидно отмечает о Михаил Михайлов, руководитель компании «Легенды Сибири».
Здесь «Ночь музеев — 2023» продлится с 18:00 до 22:00, вход — бесплатный.
С 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 тюменцы смогут посетить выставки:
С 16:00 до 20:00 в сервисной зоне на втором этаже будут проходить экспресс мастер-классы «Магнит на колёсах». Ребята познакомятся с выставкой «Модели гражданского автотранспорта», а затем создадут модель легкового автомобиля из фетра.
В 18:00 на уличной площадке перед музеем начнется концерт «Музыка бывает разная». Тюменцы услышат ряд музыкальных произведений, попеременно исполняемых на саксофоне, скрипке и балалайке. Возрастных ограничений нет.
В 20:30 и в 22:00 на втором этаже от экспозиции «Окно в природу» будет организована пешеходная экскурсия «А здесь откроем музей!». Экскурсию проведет заведующий музеем.
С 19:00 до 20:00 пройдёт мероприятие «Я экспозиционер». Участникам открытого монтажа в группах предстоит тематически оформить несколько витрин.
С 20:00 до 22:00 каждые полчаса желающие смогут принять участие в квесте «Артефакты и факты», где получат доступ к секретным документам тюменцев.
В 22:00, 22:30 и 23:10 на втором этаже музея в зале палеонтологии пройдут экскурсии «Гиганты Ледникового периода».