На Серпуховском лифтостроительном заводе используют уникальные технологии

На этапе старта завод может производить до 5 тысяч единиц оборудования в год, а на проектную мощность в 12 тысяч лифтов ежегодно планируется выйти в 2025 году. В результате возобновления работы на предприятии создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест, а площадь достигла 150 тыс. кв. м.