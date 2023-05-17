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На Серпуховском лифтостроительном заводе используют уникальные технологии

17 мая 2023, 07:45
Фото: Серпуховский лифтовый завод
Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) возобновил работу в декабре 2022 года и уже запустил производство лифтов для Фонда капитального ремонта и новых жилых домов. Инвестиции в размере более 2 млрд рублей поступили от ГК «Садовое кольцо».

На этапе старта завод может производить до 5 тысяч единиц оборудования в год, а на проектную мощность в 12 тысяч лифтов ежегодно планируется выйти в 2025 году. В результате возобновления работы на предприятии создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест, а площадь достигла 150 тыс. кв. м.

Завод использует современное роботизированное оборудование и специализируется на производстве лифтов повышенного уровня комфорта, пишет newsnn.ru.

Лифты из линейки «Стандарт» успешно прошли независимые испытания узлов безопасности и надежности оборудования, и первые двадцать из них уже направлены в Калугу для замены устаревших.

СЛЗ работает над внедрением в производство безредукторных лебедок, которые позволяют экономить до 40% электроэнергии и обеспечивают плавный и безопасный ход лифта.

Все процессы на заводе основаны на отказе от вредных выбросов в атмосферу. Например, окрашивание ведется в специальной автоматической камере, работающей на принципах замкнутого цикла и безотходного производства. Кроме того, уделяется повышенное внимание контролю качества - каждый мастер несет личную ответственность за качество изготовленной детали.

Также стоит отметить, что СЛЗ имеет собственную испытательную башню для лифтового оборудования, единственную в России.

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