На горячую линию из-за пожаров поступило уже более трёхсот звонков от тюменцев

Жители Тюменской области 376 раз позвонили на линию «Помощь при ЧС»

Жители нашего региона совершили 376 звонков на номер 122 с тех пор, как начала работать горячая линия «Помощь при ЧС». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.