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На горячую линию из-за пожаров поступило уже более трёхсот звонков от тюменцев

17 мая 2023, 14:42
Фото: 1MI

Жители Тюменской области 376 раз позвонили на линию «Помощь при ЧС»

Жители нашего региона совершили 376 звонков на номер 122 с тех пор, как начала работать горячая линия «Помощь при ЧС». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В ведомстве рассказали, что чаще всего люди интересуются сбором гуманитарной помощи, порядком эвакуации, мерами поддержки тюменцев, пострадавших при пожарах, а также местами временного размещения.

Напомним, что горячую линию «Помощь при ЧС» запустили накануне Дня Победы — 8 мая. Операторы отвечают на звонки каждый день, с 7.30 до 20.00.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня наблюдается сильный пожар в Ялуторовске. Его пытаются потушить, но сильный ветер все осложняет.

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#Елена Чебоксарова#Ландшафтный пожар#Жертвы пожара#Горячая линия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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