На горячую линию из-за пожаров поступило уже более трёхсот звонков от тюменцев

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В ведомстве рассказали, что чаще всего люди интересуются сбором гуманитарной помощи, порядком эвакуации, мерами поддержки тюменцев, пострадавших при пожарах, а также местами временного размещения.
Напомним, что горячую линию «Помощь при ЧС» запустили накануне Дня Победы — 8 мая. Операторы отвечают на звонки каждый день, с 7.30 до 20.00.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня наблюдается сильный пожар в Ялуторовске. Его пытаются потушить, но сильный ветер все осложняет.