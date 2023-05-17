Мотоцикл с подростком опрокинулся сегодня ночью в тюменском поселке

По предварительной информации, 23-летний водитель ехал с 13-летним подростком на мотоцикле «Иж Планета» без госномеров. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся. Подросток, находившийся в люльке, получил травмы и был доставлен в больницу.