Мотоцикл с подростком опрокинулся сегодня ночью в тюменском поселке

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:44
По предварительной информации, 23-летний водитель ехал с 13-летним подростком на мотоцикле «Иж Планета» без госномеров. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся. Подросток, находившийся в люльке, получил травмы и был доставлен в больницу.
Предположительно, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Молодой человек и пострадавший подросток родственниками друг другу не являются.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее «Наш город» писал, что прошлой ночью под Тобольском произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.