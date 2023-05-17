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Мотоцикл с подростком опрокинулся сегодня ночью в тюменском поселке

17 мая 2023, 02:29
Фото: ГИБДД Тюменской области

ДТП с участием мотоциклиста произошло минувшей ночью в Юргинском районе

ДТП произошло сегодня в первом часу ночи в посёлке Новый Тап Юргинского района на улице Заречная, 19. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
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ДТП

По предварительной информации, 23-летний водитель ехал с 13-летним подростком на мотоцикле «Иж Планета» без госномеров. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся. Подросток, находившийся в люльке, получил травмы и был доставлен в больницу.

Предположительно, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек и пострадавший подросток родственниками друг другу не являются.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее «Наш город» писал, что прошлой ночью под Тобольском произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Дети#Юргинский район#Происшествия#Общество#Новости тюмени
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