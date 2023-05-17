ЛОР-врачи предостерегают: Ушные ватные палочки могут быть опасными

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
ЛОР-врач предупреждает: чрезмерно усердные попытки удалить серу из уха нередко могут являться причиной нанесения себе травм. Следствием этого становится развитие серьезных осложнений, в число которых входит повреждение барабанной перепонки.
Как сообщает NEWS.ru, извлечь серу из уха самостоятельно, совершая спиралевидное движение ватной палочкой по направлению кнаружи достаточно сложно. Ввиду частых осложнений производители стараются не использовать «опасное» наименование товара «ушные палочки», выпуская товары под названием «гигиенические ватные палочки».
Эксперт пояснил, что риск травматизации при очистке ушей ватной палочкой зависит от степени усердия. Чем старательнее человек пытается извлечь загрязнения из слухового прохода, тем больше риск получить повреждение. Не следует усердствовать чрезмерно, — настаивает врач.
Кроме того, Зайцев добавил, что чаще всего на фабриках выпускаются ватные палочки с диаметром, близким к ширине слухового прохода. То есть успешное самостоятельное удаление серы может быть обусловлено большим диаметром наружного слухового прохода: при широком отверстии возрастают шансы на удачную очистку.