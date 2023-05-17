ЛОР-врачи предостерегают: Ушные ватные палочки могут быть опасными

Кроме того, Зайцев добавил, что чаще всего на фабриках выпускаются ватные палочки с диаметром, близким к ширине слухового прохода. То есть успешное самостоятельное удаление серы может быть обусловлено большим диаметром наружного слухового прохода: при широком отверстии возрастают шансы на удачную очистку.