Ландшафтный пожар подошел к домам в СНТ «Якорь» недалеко от Тюмени. Скрин

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмень вернулся смог из-за пожаров. Индекс качества воздуха находится на отметке 68, при норме от 0 до 50. Сложная ситуация с ландшафтными пожарами наблюдается в Нижнетавдинском и Вагайском районах.