Ландшафтный пожар подошел к домам в СНТ «Якорь» недалеко от Тюмени. Скрин

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Местные жители обливают дома и постройки водой и готовятся бороться со стихией.
«Пустили встречный пал. Сейчас пожар недалеко от СНТ «Якорь». На месте работает МЧС», - сообщает телеканал «Тюменское время».
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмень вернулся смог из-за пожаров. Индекс качества воздуха находится на отметке 68, при норме от 0 до 50. Сложная ситуация с ландшафтными пожарами наблюдается в Нижнетавдинском и Вагайском районах.