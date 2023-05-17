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Ландшафтный пожар подошел к домам в СНТ «Якорь» недалеко от Тюмени. Скрин

17 мая 2023, 10:23
Фото: Скрин "Тюменское время"

Около Тюмени на Велижанском тракте горит сухая трава. Рядом дома СНТ «Якорь»

Недалеко от Тюмени на 9 километре Велижанского тракта загорелись поля. Ландшафтный пожар добрался до СНТ «Якорь», сообщает телеканал «Тюменское время».

Местные жители обливают дома и постройки водой и готовятся бороться со стихией.

«Пустили встречный пал. Сейчас пожар недалеко от СНТ «Якорь». На месте работает МЧС», - сообщает телеканал «Тюменское время».

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмень вернулся смог из-за пожаров. Индекс качества воздуха находится на отметке 68, при норме от 0 до 50. Сложная ситуация с ландшафтными пожарами наблюдается в Нижнетавдинском и Вагайском районах.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Дороги#Режим ЧС#МЧС
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