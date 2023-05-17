Грузовик смял «Солярис» на трассе Тюмень – Омск, пострадал один человек. Фото

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что по предварительным данным водитель «Хендай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль получил значительные повреждения, на трассе было организовано реверсивное движение.
«В результате ДТП пострадал один человек», - сообщили изданию представители ГИБДД Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что 15 мая в ДТП «Рено» и грузовика на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли два человека.