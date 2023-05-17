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Грузовик смял «Солярис» на трассе Тюмень – Омск, пострадал один человек. Фото

17 мая 2023, 15:57

На трассе Тюмень – Омск большегруз смял легковушку, пострадал один человек

На трассе Тюмень – Омск около Заводоуковска столкнулись «Хендай Солярис» и грузовик HOWO. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в больницу.

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что по предварительным данным водитель «Хендай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль получил значительные повреждения, на трассе было организовано реверсивное движение.

«В результате ДТП пострадал один человек», - сообщили изданию представители ГИБДД Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что 15 мая в ДТП «Рено» и грузовика на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли два человека.

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#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Александр Мязин
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