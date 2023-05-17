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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Госдума приняла поправки в закон "Об ответственном обращении с животными"

17 мая 2023, 11:48
Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки к закону "Об ответственном обращении с животными", которые предоставляют регионам самостоятельное решение вопроса о бездомных собаках и кошках.

Однако, некоторые депутаты и защитники прав животных выразили опасения, считая, что это может привести к увеличению числа усыплений бездомных животных со стороны местных властей. Тем не менее, профильный комитет Государственной Думы подчеркнул, что текст поправок не содержит упоминания о каких-либо способах законного умерщвления животных, пишут Известия.

По данным Народного фронта, 36% россиян считают проблему бродячих животных чрезвычайно острой.

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