Госдума приняла поправки в закон "Об ответственном обращении с животными"

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Однако, некоторые депутаты и защитники прав животных выразили опасения, считая, что это может привести к увеличению числа усыплений бездомных животных со стороны местных властей. Тем не менее, профильный комитет Государственной Думы подчеркнул, что текст поправок не содержит упоминания о каких-либо способах законного умерщвления животных, пишут Известия.
По данным Народного фронта, 36% россиян считают проблему бродячих животных чрезвычайно острой.