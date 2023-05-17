Госдума приняла поправки в закон "Об ответственном обращении с животными"

Однако, некоторые депутаты и защитники прав животных выразили опасения, считая, что это может привести к увеличению числа усыплений бездомных животных со стороны местных властей. Тем не менее, профильный комитет Государственной Думы подчеркнул, что текст поправок не содержит упоминания о каких-либо способах законного умерщвления животных, пишут Известия.