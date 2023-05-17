ФАС рассматривает законность предоставления микрозаймов сотовыми операторами

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В своем обращении депутат информирует о опасностях, которые возникают у граждан в случае потери или несанкционированного доступа к мобильным приложениям, поскольку на их имя могут быть оформлены кредиты для других лиц, пишут Известия.
Эти опасения разделяют также в комитете Государственной Думы по экономической политике, где предлагается запретить сотовым операторам заниматься деятельностью, не относящейся к их основной сфере деятельности.