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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:47

ФАС рассматривает законность предоставления микрозаймов сотовыми операторами

17 мая 2023, 11:46
Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению, обратилась к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку законности услуг сотовых операторов, связанных с предоставлением микрозаймов.

В своем обращении депутат информирует о опасностях, которые возникают у граждан в случае потери или несанкционированного доступа к мобильным приложениям, поскольку на их имя могут быть оформлены кредиты для других лиц, пишут Известия.

Эти опасения разделяют также в комитете Государственной Думы по экономической политике, где предлагается запретить сотовым операторам заниматься деятельностью, не относящейся к их основной сфере деятельности.

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