Для погорельцев Тюменской области выделят 175 млн рублей

Пострадавшим от пожаров тюменцам выплатят 175 млн рублей

В регионе выделают 175 миллионов рублей на поддержку граждан, которые пострадали от пожаров. По данным трансляции сайта Смотрим.ру, об этом заявил губернатор Тюменской области.