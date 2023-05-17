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Для погорельцев Тюменской области выделят 175 млн рублей

17 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI

Пострадавшим от пожаров тюменцам выплатят 175 млн рублей

В регионе выделают 175 миллионов рублей на поддержку граждан, которые пострадали от пожаров. По данным трансляции сайта Смотрим.ру, об этом заявил губернатор Тюменской области.

Деньги выделены из регионального бюджета. Губернатор отчитался о ситуации с пожарами перед президентом РФ.

«Ситуация с пожарами контролируемая», — заметил Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменскую область не включили в перечень поручений Путина по обеспечению жильем погорельцев. Помощь из госбюджета получат Свердловская и Курганская область, её сумму ещё предстоит определить правительству РФ. 

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#Александр Мязин#Пожар#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Режим ЧС#Погода#Работа#Деньги
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