Для погорельцев Тюменской области выделят 175 млн рублей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Деньги выделены из регионального бюджета. Губернатор отчитался о ситуации с пожарами перед президентом РФ.
«Ситуация с пожарами контролируемая», — заметил Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменскую область не включили в перечень поручений Путина по обеспечению жильем погорельцев. Помощь из госбюджета получат Свердловская и Курганская область, её сумму ещё предстоит определить правительству РФ.