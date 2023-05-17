Депутаты отметили эффективность реализации соглашения «Росводоканал Тюмень»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В первую очередь они отметили реализацию мероприятий концессионного соглашения и в частности повышение качества водоподготовки на Велижанских водоочистных сооружениях. С рабочим визитом на водоканале побывали председатель комитета по экономической политике и недропользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева и председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов.
Реконструкция Велижанских водоочистных сооружений завершилась в 2021 году. Однако, работа по совершенствованию процесса водоочистки продолжается. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы на установке дозирования перманганата магния. Задача нового оборудования — повысить качество очистки воды от марганца.
«Нормативы СанПиН становятся строже, мотивируя нас повышать качество подаваемого ресурса. К новому методу водоочистки мы пришли после длительных лабораторных исследований, которые проводили совместно с учеными кафедры водоснабжения и водоотведения Тюменского индустриального университета. Сейчас работаем над системой повторного использования промывных вод. Внедрение этой технологии станет большим делом в поддержании экологии нашего региона», - рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Депутаты прошли весь путь подготовки воды. На станции очищаются подземные воды – здесь не используются привычные реагенты, для укрупнения хлопьев применяется кислород, а в качестве фильтров используется кварцевый песок. Обеззараживание происходит с помощью хлорной воды, которую прямо на водозаборе изготавливают из поваренной соли. Реконструкция сооружений выполнена в рамках концессионного соглашения, которое было заключено между правительством Тюменской области, администрацией города и водоканалом в 2017 году.
«Все мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением по модернизации Велижанского водозабора исполнены. Обновлено оборудование, автоматизирован производственный процесс. Повысилось качество воды. Прокладываются новые сети. Сегодня мы видим, что сократились потери воды на 57%. Это прекрасные результаты не только в масштабах Уральского федерального округа, но и всей России», - подчеркнула Инна Лосева.
Дмитрий Антипов убежден, что концессионное соглашение регионального правительства и администрации города с тюменским водоканалом – эффективный инструмент решения сложных проблем в сфере жилищно-коммунального комплекса.
«За время реализации концессионного соглашения существенно снизилось количество инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения. Повышается качество поставляемых услуг населению. Не остается без внимания вопрос экологии. Считаю, что мы нашли правильный механизм взаимодействия», - сказал Дмитрий Антипов.