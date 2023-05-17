Депутаты отметили эффективность реализации соглашения «Росводоканал Тюмень»

Депутаты прошли весь путь подготовки воды. На станции очищаются подземные воды – здесь не используются привычные реагенты, для укрупнения хлопьев применяется кислород, а в качестве фильтров используется кварцевый песок. Обеззараживание происходит с помощью хлорной воды, которую прямо на водозаборе изготавливают из поваренной соли. Реконструкция сооружений выполнена в рамках концессионного соглашения, которое было заключено между правительством Тюменской области, администрацией города и водоканалом в 2017 году.